2.5 ஏக்கர் தோட்டம் வாங்க பெண்கள் இ-சேவை மையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்!

Nannilam scheme : பெண்கள் 2.5 ஏக்கர் தோட்டம் வாங்க இ-சேவை மையம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தாட்கோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 15, 2025, 04:40 PM IST
  • நன்னிலம் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்
  • நிலம் வாங்க இசேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • தாட்கோ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

2.5 ஏக்கர் தோட்டம் வாங்க பெண்கள் இ-சேவை மையம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்!

Nannilam scheme : தமிழ்நாடு அரசின் தாட்கோ நிறுவனம் விவசாய கூலி வேலை செய்யும் பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்கள் விவசாய கூலிகளாக இருப்பின், அவர்கள்  ’நன்னிலம் திட்டம்’ மூலம் 2.5 ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் அல்லது 5 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் வாங்க, இனி இ-சேவை மையம் வழியாகவே விண்ணப்பிக்கலாம் தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குநர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார். மற்ற வகுப்பினர் விண்ணப்பிக்க முடியாது.

தாட்கோ வெளியிட்ட அறிவிப்பு என்ன?

தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குநர் கந்தசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது ; " தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) சார்பாக செயல்படுத்தப்படும் வாழ்வாதார திட்டங்கள் மூலம் மானியத்துடன்கூடிய கடன் உதவி பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாடு அரசு இ-சேவை மையம் மூலமாக எளிய முறையில் online வாயிலாக விண்ணப்பம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) சார்பாக செயல்படுத்தப்படும் வாழ்வாதார திட்டங்கள் மூலம் மானியத்துடன் கூடிய கடன் உதவி பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாடு அரசு இ-சேவை மையம் மூலமாக எளிய முறையில் விண்ணப்பம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த முதலமைச்சரின் - ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியினர் சமூக பொருளதார மேம்பாட்டிற்காக தொழில் முனைவுத் திட்டம், நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டம் மற்றும் PM-AJAY போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டங்களில் பயன்பெற விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் இணையதளம் மற்றும் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் வாயிலாக விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்து வருகிறன்றார்கள். 

இதை மேலும் எளிமைப்படுத்தும் விதமாக அந்தந்த பகுதியில் வசிக்கும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அவர்கள் அருகமையில் இருக்கும் இ- சேவை மையத்தில் வாயிலாக தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்தப்படும் CM-ARISE, PM- AJAY மற்றும் நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டத்தில் மனு செய்ய ஆவணம் செய்யப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.

நன்னிலம் திட்டத்துக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்கள், பெண்கள் இல்லாத குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதிகபட்சம் 5 லட்சம் ரூபாபய் வரை அரசு கடனுதவி வழங்குவதுடன், வட்டி மானியமும் பயனாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது.

நன்னிலம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதிகள்

ஆதிதிராவிட இனத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு இந்த திட்டத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். பெண்கள் இல்லாத குடும்பங்களில் கணவர் அல்லது மகன்களுக்கு வழங்கப்படும். வயது 18- 55 வயதிற்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு  வருமானம் 3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். விவசாயத்தைத் தொழில் அல்லது விவசாயக் கூலி வேலை செய்பவராக இருக்கலாம். விண்ணப்பதாரர் மற்றும் அவர் குடும்பத்தினர் தாட்கோ திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை மானியம் எதுவும் பெற்றிருக்க கூடாது.

நன்னிலம் திட்டத்துக்கான மானியம்

அதிகபட்சமாக 2.5 ஏக்கர் நஞ்சை அல்லது 5 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் வாங்கலாம். திட்ட மதிப்பீட்டில் 50 விழுக்காடு அல்லது 5 லட்சம் ரூபாய் அதிகபட்சமாக மானியமாக வழங்கப்படும். நிலங்களுக்கு 100% முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்தில் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. நிலத்தினை 20 வருடங்களுக்கு விற்பனை செய்யதவாறு வில்லங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும்

எங்கு விண்ணப்பிப்பது?

இந்த திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்களாக இருப்பவர்கள் தாலுகா அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், குறிப்பாக உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் தாட்கோ அலுவலகத்துக்கு சென்று கூடுதல் தகவல்களை பெற்று விண்ணப்பிக்கவும். பல ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி வரும் நிலையில், புதிய பயனாளிகளுக்காக இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ளவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். https://tahdco.com/ என்ற இணையதளம் வழியாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

நன்னிலம் திட்டத்துக்கான நிபந்தனைகள்

வாங்கிய நிலம் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் விற்கப்படக்கூடாது. பயனாளிகள் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் மூலம் கடனாக பெற்று நிலம் வாங்கலாம்.

மேலும்  படிக்க | நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் நிலம் வாங்க ரூ.5 லட்சம் மானியம்! இசேவை மையம் மூலம் விண்ணபிக்கலாம்

மேலும் படிக்க | 5 ஏக்கர் நிலம் வாங்க பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்! மானியம் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

