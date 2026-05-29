/தமிழ்நாடு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை: புதிய டிஜிபி நியமனம்! யார் இந்த மகேஷ்குமார் அகர்வால்

தமிழ்நாட்டில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், மாநிலத்தின் புதிய டிஜிபி-யாக மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Tamil Nadu New DGP Mahesh Kumar Agarwal: தமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபி ஆக மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மாநிலத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை பெரிதாகி வரும் நிலையில், தற்போது உள்ள தவெக அரசு இத்தகைய மாற்றத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. தமிழக டிஜிபியாக இருந்த சந்தீப் ராய் ரத்தோர் மாற்றப்பட்டு மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அடுத்த இரண்டு, மூன்று நாட்களில் தமிழக டிஜிபி ஆக மகேஷ்குமார் அகர்வால் பொறுப்பேற்பார் என தெரிகிறது.
மாநிலத்தின் ஏற்படும் ஆட்சி மாற்றத்தின்போது, அரசுக்கு ஏற்ப ஐபிஎல் மற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை மாற்றி அமைப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், இதுவரை டிஜிபியாக செயல்பட்டு வந்த சந்தீப் ராய் ரத்தோர் மாற்றப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். காவல்துறையில் தலைமை இயக்குநர் பதிவியாக இதுவே, அத்துறையில் பெரிய பதிவியாகும்.
தமிழகத்தின் புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக நியமிக்கப்படவிருந்த 3 மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் பட்டியலில், இறுதியாக மகேஷ்குமார் அகர்வால் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கு தற்போது பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
தற்போது தமிழ்நாட்டின் டிஜிபி-யாக பதவியேற்றுள்ள இவர், பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர், மகேஷ்குமார் அகர்வால் தனது 22 வயதில் (1994) ஐபிஎல் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று அதிகாரியாக பணியாற்ற தொடங்கினார்.
முன்னதாக, இவர் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையராகவும், எல்லை பாதுகாப்புப் படையின் (BSF) கூடுதல் இயக்குநராகவும் (ADG) சிறப்பாகப் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர். குறிப்பாக, சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்தபோது, கொரோனா பெருந்தொற்று கால கட்டத்தை இவர் கையாண்ட விதம் மற்றும் இவரது சிறப்பான நிர்வாக திறன் பொதுமக்களிடையேயும், அரசு தரப்பிலும் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவர் தமிழ்நாட்டின் 34 வது சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக பொறுப்பேற்று தனது பணிகளை மேற்கொள்ளவிருக்கிறார். முன்னதாக, இவர் ஆற்றிய சிறப்பான பணிகளை பாராட்டி, கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 இந்திய சுதந்திர தினத்தன்று இவருக்கு 'தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காவல் பதக்கம்' வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. இதுமட்டுமின்றி, காவல்துறையில் இவரது சேவையை பாராட்டும் விதமாக, குடியரசு தலைவரின் 'மெச்சத்தக்க பணிக்கான காவல் பதக்கத்தையும்' இவர் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.