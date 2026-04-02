புதிய டிஜிபி முதல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் வரை - தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு

Tamil nadu new dgp : தமிழ்நாட்டில் தேர்தல்களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தமிழகத்தின் அடுத்த ஆட்சிக்கட்டிலில் அமரப்போவது யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மிகக் கடுமையாக அமல்படுத்தப்படுத்தி வருகிறது தேர்தல் ஆணையம். இந்த தேர்தலை எவ்விதப் புகாருக்கும் இடமின்றி, சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் நடத்துவதை உறுதி செய்யும் வகையில், தேர்தல் ஆணையம் தமிழகத்தின் முக்கிய ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை அதிரடியாக மாற்றி இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி நியமனம்
இந்த மாற்றங்களின் உச்சகட்டமாக, தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி பொறுப்பில் இருந்த வெங்கட்ராமன் மாற்றப்பட்டுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக, தற்போது போலீஸ் பயிற்சிக் கழக டிஜிபியாகப் பணியாற்றி வரும் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் (Sandeep Rai Rathore, IPS) புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 1992 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த சந்தீப் ராய் ரத்தோர், சென்னை மாநகரக் காவல் ஆணையர் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியப் பொறுப்புகளை வகித்த அனுபவம் மிக்கவர். தேர்தல் நேரத்தில் மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கைப் பராமரிக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இப்போது அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அதிரடி மாற்றம்
தேர்தல் பணிகளில் மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரிகளாகச் செயல்படும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மட்டத்திலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன:
தூத்துக்குடி மாவட்டம்: தூத்துக்குடி கலெக்டர் இளம்பகவத் மாற்றப்பட்டு, அவருக்குப் பதிலாக விஷு மகாஜன் புதிய கலெக்டராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சேலம் மாவட்டம்: சேலம் கலெக்டர் பிருந்தா தேவி மாற்றப்பட்டு, அருண் தம்புராஜ் புதிய கலெக்டராகப் பொறுப்பேற்க உள்ளார்.
தேர்தல் நடைபெறும் சமயத்தில் அந்தந்த மாவட்டங்களில் அரசியல் தலையீடுகள் இன்றி தேர்தல் பணிகள் நடப்பதை உறுதி செய்யவே இந்த மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
காவல் ஆணையர்கள் மற்றும் ஐஜி மாற்றம்
முக்கிய மாநகரங்களின் பாதுகாப்புப் பணியை வலுப்படுத்த, காவல் ஆணையர்களும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்:
தாம்பரம் மாநகரம்: தாம்பரம் காவல் ஆணையராக இருந்த அமல்ராஜ் மாற்றப்பட்டு, சஞ்சய் குமார் புதிய ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை மாநகரம்: மதுரை காவல் ஆணையர் லோகநாதன் மாற்றப்பட்டு, அபிஷேக் தீக்ஷித் புதிய ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேற்கு மண்டல ஐஜி: கோவை உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய மண்டல ஐஜியாக ரம்யா பாரதி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஏன் இந்த மாற்றங்கள்?
தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின்படி, ஒரே இடத்தில் நீண்ட காலம் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் அல்லது தேர்தல் முடிவுகளில் செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய நிலையில் உள்ள அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்படுவது வழக்கம். குறிப்பாக, எதிர்க்கட்சிகள் அளிக்கும் புகார்கள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் ரகசியக் கண்காணிப்பு அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் இத்தகைய அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
இந்த மாற்றங்கள் மூலம் தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் முழுமையாகத் தேர்தல் ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளது. புதிய அதிகாரிகள் உடனடியாகப் பொறுப்பேற்று, தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணிகளை செயல்படுத்த உள்ளனர்.