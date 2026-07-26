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புதிய மனைப்பிரிவுகளுக்கு 30 நாட்களில் அனுமதி — மாநகராட்சிகளின் அதிரடி நடவடிக்கை

Tamil Nadu Government : புதிய மனைப்பிரிவுகளுக்கு 30 நாட்களில் அனுமதி வழங்குவது தொடர்பான புதிய அப்டேட் வந்துள்ளது. மனுக்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காகவே மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் இந்த புதிய கெடு மற்றும் விதிமுறைகளை அமல்படுத்தியுள்ளன.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 26, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:05 PM IST
புதிய மனைப்பிரிவுகளுக்கு 30 நாட்களில் அனுமதி — மாநகராட்சிகளின் அதிரடி நடவடிக்கை
Image Credit: Tamil Nadu: New Layout Approvals rules

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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புதிய மனைப்பிரிவுகளுக்கு 30 நாட்களில் அனுமதி — மாநகராட்சிகளின் அதிரடி நடவடிக்கை
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