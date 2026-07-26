/புதிய மனைப்பிரிவுகளுக்கு 30 நாட்களில் அனுமதி — மாநகராட்சிகளின் அதிரடி நடவடிக்கை

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் மனைப்பிரிவு திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் நிலவி வந்த காலதாமதத்தைத் தவிர்த்து, விரைவாக அனுமதி வழங்குவதற்காக மாநகராட்சிகள் சார்பில் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. சென்னை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் புதிய மனைப்பிரிவு திட்டங்களுக்குக் கட்டிட அனுமதியைப் போலவே அதிவிரைவாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் மற்றும் நில உரிமையாளர்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கை நிறைவேறும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
தற்போதுள்ள நடைமுறைப்படி, புதிய மனைப்பிரிவுகளை உருவாக்க விரும்பும் நிறுவனங்கள் அல்லது நகர் அமைப்பாளர்கள், நகர் ஊரமைப்புத் துறையான டி.டி.சி.பி. (DTCP) அமைப்பில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அங்கு ஆய்வு செய்யப்பட்டு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்ட பிறகும், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளிடம் இருந்து இறுதி ஒப்புதல் பெறுவதில் அதிக தாமதம் ஏற்படுவதாகப் பல்வேறு புகார்கள் எழுந்தன. இத்தகைய நிர்வாகத் தாமதங்களைச் சரிசெய்து, மனுக்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுப்பதற்காகவே மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் இந்த புதிய கெடு மற்றும் விதிமுறைகளை அமல்படுத்தியுள்ளன.
புதிய நடைமுறையின்படி, மனைப்பிரிவு ஒப்புதல் தொடர்பான அனைத்து விண்ணப்பங்கள், ஆவணச் சரிபார்ப்புகள் மற்றும் கட்டணச் செலுத்தல்கள் முழுமையாக 'ஆன்லைன்' (Online) வாயிலாக மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். டி.டி.சி.பி. தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கியதும், திறந்தவெளி பூங்கா மற்றும் பொது நோக்கங்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் ஓஎஸ்ஆர் நிலத்திற்கான தான பத்திரத்தை இணைத்து, மனுதாரர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், மனைப்பிரிவில் அமைக்கப்படும் சாலைகள் மற்றும் பொதுப் பயன்பாட்டு இடங்களின் அடிப்படை வசதிகளைப் பராமரிப்பதற்காக ஒரு லட்சம் ரூபாய் வைப்புத் தொகையாகப் பெறப்படும்.
இறுதி ஒப்புதல் வழங்குவதில் தெளிவான காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மனைப்பிரிவில் சாலைகள், தெருவிளக்குகள், குடிநீர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை போன்ற அடிப்படை வசதிகளுக்கான முழுத் தொகையையும் மனுதாரர் மாநகராட்சியிடம் செலுத்திவிட்டால், விண்ணப்பித்த 30 நாட்களுக்குள் மாநகராட்சி நிர்வாகம் இறுதி ஒப்புதலை வழங்க வேண்டும். ஒருவேளை அடிப்படை வசதிப் பணிகளை மனுதாரரே நேரடியாக மேற்கொள்வதாக இருந்தால், மனைப்பிரிவுக்கான முழு அனுமதி வழங்க 60 நாட்கள் காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை மூலம் மனை வணிகத் துறை சுறுசுறுப்படைவதோடு, மனை வாங்கும் பொதுமக்களும் பாதுகாப்பாகச் சான்றிதழ்களைப் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.