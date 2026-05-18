/அரசுப் பள்ளி புதிய பாடத்திட்டம், மாற்றுச் சான்றிதழ் புதிய ரூல்ஸ் - பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu new syllabus : தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளில் புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புத்தக்கங்களை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று வெளியிட்டார்.
Tamil Nadu new syllabus : சென்னை தலைமை செயலகத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில், பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பான நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் ஒன்று, இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒன்பது பாடநூல்கள் வெளியிடப்பட்டன.
இப்பாடநூல்கள் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து கற்று, தனித்திறன் மிக்கவர்களாக உருவாகும் வகையிலும், அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகளை அடையும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. குழந்தமையக் கற்றல் அணுகுமுறையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கதைகள், பாடல்கள் மற்றும் கற்றல் செயல்பாடுகள் மூலமும், மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையிலும் இவை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மாணவர்களது உடல் இயக்கத் திறன்கள் (Motor skills), சமூக மனவெழுச்சித் திறன்கள், விழுமியங்கள் மற்றும் வாழ்க்கை திறன்களை உள்ளடக்கிய பாடப்பொருட்களோடு அழகிய வண்ண வடிவமைப்புடன் இப்பாட நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
பள்ளித் திறப்பு மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி
2026 – 27 ஆம் கல்வி ஆண்டில், தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளும் கோடை விடுமுறைக்குப்பின் 01.06.2026 திங்கள் கிழமையன்று திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார். பள்ளி திறக்கப்படும் நாளன்றே, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு பயின்று வரும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வழங்கும் வகையில், தேவையான பாடநூல்கள் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் கழகம் மூலம் அச்சிடப்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு தயாராக உள்ளன.
இக்கல்வியாண்டில் புதிய பாட புத்தகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நிலையில், 1 முதல் 3 ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்குப் புதிய பாடநூல் மற்றும் கற்பித்தல் நுட்பங்கள் சார்ந்த பயிற்சி 01.06.2026 முதல் 03.06.2026 வரை நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகள் திறப்பதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள்
பள்ளிகள் கோடை விடுமுறைக்குப்பின் திறக்கப்படவுள்ள நிலையில், அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து பின்வரும் அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன:
விலையில்லா நலத்திட்டங்கள்: 2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான விலையில்லா நலத்திட்டங்கள் (பாடப்புத்தகங்கள், குறிப்பேடுகள், சீருடை, புத்தகப் பைகள்) மாணவர் அனைவருக்கும் பள்ளி திறக்கும் நாளன்றே கிடைத்திட உரிய நடவடிக்கையினை அனைத்து கல்வி அலுவலர்கள், தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
தொழில்நுட்ப வசதிகள்: பள்ளிகளில் உள்ள திறன் பலகைகள் (Smart Board) மற்றும் உயர் தொழில்நுட்பக் கணினி ஆய்வகங்கள் (Hi-Tech Lab) மாணவர் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் உரிய இணைய வசதியுடன் இருப்பதை உறுதி செய்திட வேண்டும்.
தூய்மைப் பணிகள்: பள்ளி வளாகம், வகுப்பறைகள், சமையலறை, கழிப்பறைகள், குடிநீர் தேக்கத் தொட்டி மற்றும் கை கழுவும் இடம் ஆகியவை தூய்மையாக, மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். பள்ளி வளாகத்திலோ அல்லது வகுப்பறைகளிலோ தேவையற்ற/பயன்பாடற்ற பொருட்கள் இருப்பின் அவற்றை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
மாணவர் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வழிமுறைகள்
மாணவர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது:
பாதுகாப்பான குடிநீர்: மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்கான குடிநீர்த் தொட்டியை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்து, தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான குடிநீர் மாணவர்களுக்குக் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கழிவறை மற்றும் தொட்டிகள் பராமரிப்பு: கழிப்பறைகள் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் தண்ணீர்வசதியுடன் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் (Septic Tanks), கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் (Borewell) பள்ளி வளாகத்தில் திறந்த நிலையில் இல்லாதவாறு மூடியிட்டு, மாணவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் இல்லாத வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு: பள்ளி வளாகத்தில் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பினை முழுமையாக உறுதி செய்திடல் வேண்டும்.
மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC) மற்றும் மேல்வகுப்புச் சேர்க்கை
தொடக்க, நடுநிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் ஐந்தாம் வகுப்பு, எட்டாம் வகுப்பு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பினை நிறைவு செய்யும் மாணவர்களுக்கு EMIS வழியாக உடனடியாக மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC) வழங்கப்பட வேண்டும்.
மேலும், 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் ஐந்தாம் வகுப்பு / எட்டாம் வகுப்பு நிறைவு செய்யும் மாணவர்கள் அருகில் உள்ள அரசு / அரசு உதவிபெறும் நடுநிலைப் பள்ளி / உயர்நிலைப் பள்ளி / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் முறையே ஆறாம் வகுப்பு / ஒன்பதாம் வகுப்பில் சேர்க்கப்படுவதைச் சார்ந்த பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்கள் உறுதி செய்திட வேண்டும்.
கண்காணிப்பு மற்றும் அதிகாரிகள் விவரம்
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை அனைத்து பள்ளி தலைமையாசிரியர்களும் பின்பற்றுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அனைத்து வட்டார கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் இதனைத் தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.