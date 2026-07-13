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புதிய ரேஷன் கார்டு! காத்திருந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் கொடுத்த சர்ப்பிரைஸ்

New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்து காத்திருந்தவர்களுக்கு இன்று முதல் புதிய கார்டு விநியோகத்தை சென்னையில் தொடங்கி வைத்துள்ளார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:14 PM IST
புதிய ரேஷன் கார்டு! காத்திருந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் கொடுத்த சர்ப்பிரைஸ்
Image Credit: New Ration CardSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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