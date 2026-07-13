/புதிய ரேஷன் கார்டு! காத்திருந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் கொடுத்த சர்ப்பிரைஸ்

New Ration Card : தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, தனது சொந்த சட்டமன்றத் தொகுதியான சென்னை பெரம்பூருக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று முதன்முறையாக சென்றார். அங்கு புதிய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகளை வழங்கியதோடு, நவீன எம்.எல்.ஏ அலுவலகம், இ-சேவை மையம் மற்றும் தொகுதி செயலியைத் தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கார்டுகளுக்காக விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான மக்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், மாநில அளவிலான கார்டு வழங்கும் திட்டம் இன்று தொடங்கப்பட்டது. பெரம்பூர் வியாசர்பாடி சர்மா நகர் 10 ஆவது தெருவில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைக்கு நேரில் சென்ற முதல்வர் விஜய், முதற்கட்டமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 50 பயனாளிகளுக்குப் புதிய ஸ்மார்ட் குடும்ப அட்டைகளை வழங்கினார். அதன் தொடர்ச்சியாக, அங்கிருந்த 10 குடும்பங்களுக்குத் தேவையான சர்க்கரை, அரிசி, துவரம் பருப்பு, பாமாயில் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களைத் தன் கரங்களால் விநியோகித்துத் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழகம் முழுவதும் நிலுவையில் உள்ள சுமார் 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்களில், தகுதியான 73,000 பயனாளிகளுக்கு இந்த ஜூலை மாத இறுதிக்குள் புதிய ஸ்மார்ட் கார்டுகள் முழுமையாக விநியோகிக்கப்படும் என உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் விஜய் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். பின்னர் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியைத் துறந்து, பெரம்பூரைத் தனது பிரதான தொகுதியாகத் தக்க வைத்துக் கொண்டார். முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு அவர் தனது சொந்தத் தொகுதிக்கு வரும் முதல் அரசுப் பயணம் இது என்பதால், தொகுதி மக்கள் மற்றும் தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பு காணப்பட்டது.
தொகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், வியாசர்பாடி பகுதியில் மக்கள் தங்களின் குறைகளை மனுக்களாக அளிக்க ஏதுவாக மாற்றி அமைக்கப்பட்ட புதிய நவீன சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். இந்த அலுவலக வளாகத்திலேயே பொதுமக்கள் தங்களின் இருப்பிடச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் ரேஷன் கார்டு திருத்தங்களை ஒரே இடத்தில் எளிமையாக மேற்கொள்ள புதிய ஒருங்கிணைந்த இ-சேவை மையமும் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, பெரம்பூர் தொகுதி மக்கள் தங்களின் குறைகளை டிஜிட்டல் முறையில் அதிகாரிகளுக்கு உடனுக்குடன் அனுப்ப ஏதுவாகப் பிரத்யேக தொகுதி செயலி ஒன்றையும் முதல்வர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.
ரேஷன் கார்டு விநியோகத்தைத் தொடர்ந்து, பெரம்பூர் பகுதியில் உள்ள மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்து பணிமனைக்கு முதல்வர் விஜய் திடீர் விசிட் அடித்தார். அங்கு புதிதாகக் கொண்டுவரப்பட உள்ள எலக்ட்ரிக் பேருந்துகளுக்கான சார்ஜிங் மைய உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து அதிகாரிகளுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார். முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடித் திட்டங்களும் ஆய்வுகளும் பெரம்பூர் தொகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.