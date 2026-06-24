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தொல்லியல் படிப்பில் சேர்ந்தால் மாதம் 8,000 உதவி தொகை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தொல்லியல் படிப்பில் சேருபவர்களுக்கு மாதம் 8000 ரூபாய் உதவித்தொகை கொடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:59 PM IST
தொல்லியல் படிப்பில் சேர்ந்தால் மாதம் 8,000 உதவி தொகை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: TN Govt Education Scholarship

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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தொல்லியல் படிப்பில் சேர்ந்தால் மாதம் 8,000 உதவி தொகை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
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