/வெளிநாட்டு கல்வி உதவித்தொகை திட்டம்! முஸ்லீம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Scholarship : தமிழ்நாடு அரசு, முஸ்லிம் சிறுபான்மையின மாணவ, மாணவிகள் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று உலகத்தரம் வாய்ந்த உயர் கல்வியைப் பயில்வதற்கு வழிவகுக்கும் வகையில் புதிய கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. 2026–2027 ஆம் கல்வியாண்டில் வெளிநாட்டில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு பயில விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இந்த நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளது. உலகளாவிய உயர்தர கல்வி வாய்ப்புகளை வழங்கும் நோக்கில், தகுதியுள்ள 10 முஸ்லிம் மாணவ-மாணவிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, ஒரு மாணவருக்கு தலா ரூ.36 லட்சம் வீதம் இக்கல்வி உதவித்தொகை அரசால் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் முஸ்லிம் சிறுபான்மையின மாணவர்களிடமிருந்து தற்போது விண்ணப்பங்கள் முறைப்படி வரவேற்கப்படுகின்றன.
இக்கல்வி உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் சில முக்கிய தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் 2026–2027-ஆம் கல்வியாண்டில் முதுகலை பயில்வதற்காக, உலகளாவிய Quacquarelli Symonds தரவரிசையில் முதல் 250 இடங்களுக்குள் உள்ள தலைசிறந்த வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து நிபந்தனையற்ற சேர்க்கைக் கடிதத்தை கட்டாயமாகப் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், அவர்கள் தங்கள் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பில் குறைந்தது 60% அல்லது அதற்கு இணையான தேர்ச்சி சதவீதத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இத்துடன், விண்ணப்பதாரரின் பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.8 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற வருமான வரம்பும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த படிப்புகளுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மருத்துவம், பொறியியல், மேலாண்மை, அறிவியல், வணிகவியல், நிதி, மனிதநேயம், கலை, வேளாண்மை அறிவியல், சுகாதார பயன்பாட்டு அறிவியல், சர்வதேச வணிகம், பொருளாதாரம், நிதிக் கணக்கியல், மனிதநேய படிப்புகள், சமூக அறிவியல், நுண்கலைகள் மற்றும் சட்டம் போன்ற முக்கிய பாடப்பிரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து முதுகலை படிப்பிற்கான சேர்க்கை பெற்ற மாணவர்கள் இந்த உதவித்தொகைக்கு தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள மாணவர்கள் www.bcmbcmw.tn.gov.in/welfschemes_minorities.htm என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பதிவிறக்கம் செய்த விண்ணப்பத்தினை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்து, கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து உரிய சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவணங்களை இணைக்க வேண்டும். அவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை, "ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, கலசமஹால் பாரம்பரிய கட்டிடம், முதல் தளம், சேப்பாக்கம், சென்னை-600005" என்ற முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை உரிய அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 15.10.2026 ஆகும்