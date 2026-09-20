Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /வெளிநாட்டு கல்வி உதவித்தொகை திட்டம்! முஸ்லீம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளிநாட்டு கல்வி உதவித்தொகை திட்டம்! முஸ்லீம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Scholarship : வெளிநாட்டு கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்துக்கு முஸ்லிம் மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 20, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:53 PM IST
வெளிநாட்டு கல்வி உதவித்தொகை திட்டம்! முஸ்லீம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Tamil Nadu Overseas Scholarship

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டிக்கெட் கேட்ட TTE..ஆடைகளை கிழித்துக்கொண்ட பெண்? அடுத்து என்ன நடந்தது-வீடியோ
2
3
4
5