பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: டிஆர்பி தேர்வில் 15 சிறப்பு மதிப்பெண்கள்

Tamilnadu Government : தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கைகளை ஏற்று, அவர்களுக்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய (TRB) தேர்வுகளில் சிறப்பு மதிப்பெண்கள் வழங்குவது மற்றும் ஊதிய உயர்வு குறித்த முக்கிய அரசாணைகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
டிஆர்பி தேர்வில் 15 சிறப்பு மதிப்பெண்கள்:
அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள நிரந்தர சிறப்பு ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான நேரடி நியமனத் தேர்வுகளில், பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் அனுபவத்தைக் கௌரவிக்கும் வகையில் சிறப்பு மதிப்பெண்கள் வழங்க அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் பணியாற்றிய ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் 1.5 மதிப்பெண்கள் வீதம், அதிகபட்சமாக 15 மதிப்பெண்கள் வரை சிறப்பு மதிப்பெண்ணாக வழங்கப்படும்.
யாருக்குப் பொருந்தும்?
இந்தச் சலுகை 2011 முதல் தொடர்ந்து பணியில் இருக்கும் பகுதிநேர சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இந்த நடைமுறை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்படும் அடுத்த 5 பணிநியமனத் தேர்வுகளுக்குப் பின்பற்றப்படும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலைவாய்ப்பு பதிவு மூப்பு மதிப்பெண்கள்:
தற்போது ஓவியம், தையல், இசை மற்றும் உடற்கல்வி உள்ளிட்ட சிறப்பு ஆசிரியர் நியமனங்களுக்கு மொத்தம் 100 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இதில் 95 மதிப்பெண்கள் எழுத்துத் தேர்வுக்கும், மீதமுள்ள 5 மதிப்பெண்கள் வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பதிவு மூப்புக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
1 முதல் 3 ஆண்டுகள் பதிவு மூப்புக்கு: 1 மதிப்பெண்
3 முதல் 5 ஆண்டுகள் பதிவு மூப்புக்கு: 2 மதிப்பெண்கள்
5 முதல் 10 ஆண்டுகள் பதிவு மூப்புக்கு: 3 மதிப்பெண்கள்
10 ஆண்டுகளுக்கு மேலான பதிவு மூப்புக்கு: 5 மதிப்பெண்கள்
இந்த மதிப்பெண்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் போது கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
ஊதியம் ரூ.15,000 ஆக உயர்வு:
கடந்த ஜனவரி மாதம் ஆசிரியர்கள் நடத்திய போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து, அவர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்தி ஏற்கனவே அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன்படி, 2026 ஜனவரி 1-ம் தேதி முதல் பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் ஊதியம் ரூ.12,500-லிருந்து ரூ.2,500 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.15,000-ஆக வழங்கப்பட உள்ளது. இதுவரை வழங்கப்படாமல் இருந்த மே மாத ஊதியம், இனி சிறப்பு உதவித்தொகையாக ரூ.10,000 வழங்கப்படும்.
பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை
தமிழகத்தில் 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் சுமார் 11,773 பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்கள் வாரத்திற்கு 3 நாட்கள் பள்ளிகளில் பாடம் நடத்துகின்றனர். அரசின் இந்த சிறப்பு மதிப்பெண் மற்றும் ஊதிய உயர்வு அறிவிப்புகள் தற்காலிக நிம்மதியைத் தந்தாலும், தங்களை "பணி நிரந்தரம்" செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தி வருகிறது.
மேலும் படிக்க | 5 ஏக்கர் நிலம், 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் - நன்னிலம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி
மேலும் படிக்க | விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
மேலும் படிக்க | புதுச்சேரி பெண்களுக்கு ரூ.5000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ