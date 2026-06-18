/பட்டாவுடன் நில வரைபடம் இணைப்பு இனி கட்டாயம்: தமிழக அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை

தமிழகத்தில் வீடு, மனை வாங்குபவர்கள் ஆன்லைனில் பட்டா பதிவிறக்கம் செய்யும் போதே, அதனுடன் அந்த நிலத்திற்கான நில அளவை வரைபடம் (FMB Sketch) கட்டாயமாக இணைத்து வழங்கப்படும் எனத் தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதுவரை ஆன்லைனில் வெறும் பட்டா பிரதி மட்டுமே கிடைத்ததால், வரைபடத்திற்காகப் பொதுமக்கள் தாலுகா அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து 3,000 முதல் 5,000 ரூபாய் வரை லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. இந்த லஞ்சப் புகார்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், ஆன்லைன் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளைச் சரிசெய்யவும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மற்றும் உயரதிகாரிகள் இந்த அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளனர். இதன் மூலம் பொதுமக்கள் இனி வீட்டிலிருந்தபடியே பட்டா மற்றும் வரைபடத்தை ஒரே நேரத்தில் பெற முடியும்.
தமிழகத்தில் பத்திரப் பதிவுத் துறையும் வருவாய்த்துறையும் இணைக்கப்பட்டு, சொத்துப் பதிவின் போதே பட்டா பெயர் மாற்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் ஆன்லைன் முறை தமிழ் நிலம் இணையதளம் மூலம் செயல்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், இந்த ஆன்லைன் முறையில் ஒரு பெரிய குறைபாடு இருந்தது. பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய பட்டா வழங்கப்படும் போது, வெறும் பட்டாவின் உரை பிரதி மட்டுமே இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது. அந்த நிலத்தின் எல்லைகளைத் துல்லியமாகக் காட்டும் நில வரைபடம் இதனுடன் இணைக்கப்படவில்லை.
ஒரு நிலத்தின் அசல் எல்லை மற்றும் பரப்பளவை உறுதி செய்ய நில வரைபடம் மிகவும் அவசியமாகும். ஆன்லைனில் வரைபடம் கிடைக்காததால், பொதுமக்கள் அதனைப் பெறுவதற்காக மீண்டும் தாலுகா அலுவலகங்களுக்கும் (வட்டாட்சியர் அலுவலகம்) மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO) அலுவலகங்களுக்கும் அலைந்து திரிய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
இவ்வாறு வரைபட நகலைக் கோரி பொதுமக்கள் தாலுகா அலுவலகங்களை அணுகும்போது, அங்குள்ள சில இடைத்தரகர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இதனைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, நில அளவை வரைபடத்தை வழங்க ரூ.3,000 முதல் ரூ.5,000 வரை லஞ்சம் வசூலிப்பதாகத் தொடர் புகார்கள் அரசுக்கு வந்த வண்ணம் இருந்தன.
பொதுமக்களின் இந்த நீண்ட நாள் கோரிக்கையையும், லஞ்சப் புகார்களையும் தீவிரமாகப் பரிசீலித்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மற்றும் துறைசார்ந்த உயரதிகாரிகள், இந்த முறைகேட்டை வேரோடு ஒழிக்க அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து வருவாய்த்துறையின் முக்கிய அதிகாரி ஒருவர் நேரடியாக விளக்கியதாவது: "இணையதளத்தில் பட்டா பிரதியை மட்டும் பதிவேற்றம் செய்யும் தற்போதைய நடைமுறை முற்றிலும் மாற்றப்படுகிறது. இனி, கணினி வழிப் பட்டா தயாராகும் போதே, அதனுடன் தொடர்புடைய நில அளவை வரைபடத்தையும் கட்டாயமாக இணைத்துப் பதிவேற்ற வேண்டும் என்று மென்பொருளில் மாற்றம் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைனில் வரைபடம் பதிவிறக்கம் செய்யும்போது ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளும் முழுமையாகச் சரிசெய்யப்பட்டு வருகின்றன." என கூறினார்.
தமிழக அரசின் இந்த புதிய சீர்திருத்தத்தினால் பொதுமக்களுக்கு நேரடியாகக் கிடைக்கும் பயன்கள் இதோ:
ஒரே கிளிக்கில் முழு விபரம்: இனி பொதுமக்கள் தங்களின் வீட்டிலிருந்தபடியே அல்லது இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகப் பட்டாவைத் தரவிறக்கம் செய்யும் போதே, அதனுடன் இணைந்த அசல் நில வரைபடத்தையும் ஒரே கோப்பாகப் (Single PDF File) பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
லஞ்சத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி: வரைபடத்திற்காகத் தாலுகா அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாததால், அங்கு நிலவி வந்த லஞ்ச கலாச்சாரம் மற்றும் இடைத்தரகர்களின் தொல்லை முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும்.
எல்லைத் தகராறுகள் குறையும்: சொத்து வாங்கும் போதே பட்டா மற்றும் வரைபடம் இரண்டும் துல்லியமாகக் கிடைத்துவிடுவதால், பக்கத்து நில உரிமையாளர்களுடன் ஏற்படும் எல்லைத் தகராறுகள் மற்றும் சிவில் வழக்குகள் பெருமளவு குறையும்.
வங்கி லோன் எளிதாகும்: வீடு கட்ட அல்லது நிலத்தின் மீது வங்கி கடன் (Bank Loan) பெற நினைப்பவர்களுக்குப் பட்டா மற்றும் எஃப்.எம்.பி வரைபடம் இரண்டும் கட்டாயம் தேவை. இந்த புதிய முறையால் வங்கிக் கடன் ஒப்புதல் பெறுவது மிகவும் எளிதாகும்.
தமிழக அரசின் இந்த தொலைநோக்கு நடவடிக்கை நுகர்வோருக்கும், சாமானிய நில உரிமையாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நிம்மதியைத் தந்துள்ளது. அரசின் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் திட்டத்தின் உண்மையான நோக்கம் இதன் மூலம் நிறைவேறியுள்ளது. இனி பொதுமக்கள் தங்களின் பட்டா மற்றும் நில வரைபட உரிமைகளைத் தங்குதடையின்றி ஆன்லைன் மூலமாகவே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.