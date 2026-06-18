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பட்டாவுடன் நில வரைபடம் இணைப்பு இனி கட்டாயம்: தமிழக அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை

பத்திரப்பதிவுத்துறையில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வரும் தமிழ்நாடு அரசு இனி பட்டாவுடன் நில வரைபடம் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:46 AM IST
பட்டாவுடன் நில வரைபடம் இணைப்பு இனி கட்டாயம்: தமிழக அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை
Image Credit: tamil nadu patta download new rules

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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