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மார்ச் 2026 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு: விடைத்தாள் நகல் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

TN HSE Answer Sheet Download : மார்ச் 2026 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் நகல் (Scan Copy) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:10 PM IST
மார்ச் 2026 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு: விடைத்தாள் நகல் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
Image Credit: TN HSE Answer Sheet Download

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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