/மார்ச் 2026 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு: விடைத்தாள் நகல் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

TN HSE Answer Sheet Download : மார்ச் 2026 மேல்நிலைப் பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களில், தங்களது விடைத்தாள் நகலுக்கு (Scan Copy) விண்ணப்பித்தவர்கள் அதனை இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான அறிவிப்பை அரசுத் தேர்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. மாணவர்கள் 05.06.2026 (வெள்ளிக்கிழமை) பிற்பகல் முதல் 16.06.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) வரை தங்களது விடைத்தாள் நகலினைப் பாடவாரியாகப் பல்வேறு கட்டங்களாக இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பாடவாரியாக விடைத்தாள் நகல் பதிவிறக்கம் செய்யும் நாட்களின் விவரங்கள், அரசுத் தேர்வுத்துறை அலுவலகத்தின் மூலம் அவ்வப்போது செய்திக்குறிப்பாக ஒரு நாள் முன்னதாக வெளியிடப்படும்.
மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகலினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய அரசுத் தேர்வுத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.dge.tn.gov.in என்ற முகவரிக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்குச் சென்று முதலில் "Higher Secondary Examination" என்ற வாசகத்தைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு தோன்றும் பக்கத்தில், "Higher Secondary March 2026 - Scan Copy Download" என்ற வாசகத்தைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு கிளிக் செய்தவுடன் தோன்றும் புதிய பக்கத்தில், தேர்வர்கள் தங்களது தேர்வுப் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்களை உள்ளீடு செய்து தங்களது விடைத்தாள் நகலினை எளிதாகப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
ஏற்கனவே 05.06.2026, 06.06.2026 ஆகிய நாட்களில் பதிவிறக்கம் செய்ய வழங்கப்பட்ட பாடங்களுக்கான விவரங்களை இணையதளத்தில் உள்ள 'PRESS RELEASE' பகுதியை கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம். அதனைத் தொடர்ந்து, 08.06.2026 (திங்கட்கிழமை) பிற்பகல் முதல் வேதியியல் (பாடக் குறியீடு: 507), கணினி அறிவியல் (பாடக் குறியீடு: 519), வணிகவியல் (பாடக் குறியீடு: 555), கணக்குப்பதிவியல் (பாடக் குறியீடு: 557) மற்றும் கணினிப் பயன்பாடுகள் (பாடக் குறியீடு: 579) ஆகிய குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான விடைத்தாள் நகல்களைத் தேர்வர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|பாடக் குறியீடு (Subject Code)
|பாடத்தின் பெயர் (Subject Name)
|507
|வேதியியல் (CHEMISTRY)
|519
|கணினி அறிவியல் (COMPUTER SCIENCE)
|555
|வணிகவியல் (COMMERCE)
|557
|கணக்குப்பதிவியல் (ACCOUNTANCY)
|579
|கணினிப் பயன்பாடுகள் (COMPUTER APPLICATIONS)
விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் மேலே உள்ள வழிகாட்டுதலின்படி விடைத்தாள் நகலை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.