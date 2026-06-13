/மே 28 டூ ஜூன் 10 வரை : தமிழ்நாட்டில் 1,328 பேர் கைது - காவல்துறை அதிரடி - பின்னணி என்ன?

Tamil Nadu Police : சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் மற்றும் சமூக விரோதிகளுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கை குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பராமரிக்கும் நோக்கில், முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு காவல் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வாலின் உத்தரவுப்படி மாநிலம் முழுவதும்:
கடந்த மே 28ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 10ஆம் தேதிவரை, சரித்திரப் பதிவேடு ரவுடிகள் மற்றும் குற்றகுணத்தார் மீது மாநிலம் முழுவதும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்நடவடிக்கைகளின் போது 36 ஆயிரத்து 740 சரித்திரப் பதிவேடு ரவுடிகள் மற்றும் குற்றகுணத்தார் சோதனை செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களில் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்ட 1,328 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.
ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் நிறைவேற்றும் சிறப்பு நடவடிக்கையில் ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 10ஆம் தேதிவரை மொத்தம் 2,939 ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு காவல்துறையின் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர குற்றத் தடுப்பு மற்றும் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கை.#தமிழ்நாடு_காவல்துறை #பாதுகாப்பான_தமிழ்நாடு #குற்றத்தடுப்பு #போதைப்பொருள்_ஒழிப்பு #சட்டம்ஒழுங்கு #மக்கள்பாதுகாப்பு pic.twitter.com/Z1ZTgeh0z1— Tamil Nadu Police (@tnpoliceoffl) June 13, 2026
நிலுவையில் உள்ள ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் (NBW) நிறைவேற்றுதல் மற்றும் தலைமறைவு குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கான தீவிர முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அமலாக்கக் குழுக்கள் இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின் போது போதைப்பொருள் குற்றங்கள் தொடர்பாக சோதனை செய்ததில்...
அதில் தொடர்புடைய 202 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.
போதைப்பொருள் குற்றங்களுடன் தொடர்புடைய 17 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் 14 இருசக்கர மற்றும் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 3 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் அடங்கும்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் மே 4ஆம் தேதி வெளியானது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி மே 10ஆம் தேதி அமைந்தது. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று முதல் கையெழுத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை அமைக்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாட்டில் நிலவும் போதைக் கலாச்சாரத்தை அழிக்க போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அமைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார். சட்டம் ஒழுங்கை சீர்செய்வதிலும், போதைக்கு எதிரான நடவடிக்கையிலும் தவெக அரசு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதன் விளைவாக, முதலமைச்சரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காவல்துறை இத்தகைய அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியிருப்பதாக தெரிகிறது.