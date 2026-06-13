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மே 28 டூ ஜூன் 10 வரை : தமிழ்நாட்டில் 1,328 பேர் கைது - காவல்துறை அதிரடி - பின்னணி என்ன?

Tamil Nadu Police : தமிழ்நாட்டில் மே 28ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 10ஆம் தேதிவரை, குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்ட 1,328 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:48 PM IST
மே 28 டூ ஜூன் 10 வரை : தமிழ்நாட்டில் 1,328 பேர் கைது - காவல்துறை அதிரடி - பின்னணி என்ன?
Image Credit: Image Credits : Representative Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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மே 28 டூ ஜூன் 10 வரை : 1,328 பேர் கைது - காவல்துறை அதிரடி - பின்னணி என்ன?
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