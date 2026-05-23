/தமிழகத்தில் அதிரடி வேட்டை: 3 நாட்களில் 844 ரவுடிகள் கைது!

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும், சமூக விரோதிகளின் அட்டூழியங்களை ஒடுக்கவும் காவல் துறை மிக தீவிரமான அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட மாபெரும் சோதனையில் 844 ரவுடிகள் கூண்டோடு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், பொதுமக்களின் நிம்மதியை கெடுக்கும் வகையில் புழக்கத்தில் விடப்பட்டிருந்த சுமார் 1.43 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப்பொருட்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இது குறித்து தமிழ்நாடு காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலகம் விரிவான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், மாநிலத்தில் அமைதியான சூழலை தக்கவைக்கவும் முதல்வர் விஜய் கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருந்தார். குறிப்பாக, ரவுடியிசத்தை வேரோடு ஒழிப்பதுடன், இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழிக்கும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முற்றிலுமாக துடைத்தெறிய வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தியிருந்தார். இதனை தொடர்ந்து, தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு காவல்துறை மற்றும் உளவுத்துறை இணைந்து மாநிலம் தழுவிய அளவில் ஒரு மாபெரும் ரகசிய கண்காணிப்பு மற்றும் தேடுதல் வேட்டையை திட்டமிட்டன. குற்றச் செயல்களை முன்கூட்டியே தடுத்து நிறுத்தவும், குழுக்களாக செயல்படும் குற்றவாளிகளின் நெட்வொர்க்கை உடைக்கவும் இந்த சிறப்பு நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
கடந்த மூன்று தினங்களாக தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள முக்கிய ரவுடிகள் மற்றும் குற்ற பின்னணி கொண்டவர்களின் வீடுகள் மற்றும் ரகசிய மறைவிடங்களில் போலீசார் திடீர் சோதனைகளை நடத்தினர். இந்த மெகா வேட்டையின் போது, காவல் துறையின் பதிவேட்டில் இடம் பெற்றுள்ள 12,650 ரவுடிகள் மற்றும் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ பதிவேட்டில் வராத ஆனால் குற்றச்செயல்களில் தொடர்புடைய 2,699 நபர்கள் என மொத்தம் 15,349 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மற்றும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இவ்வாறு நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் நடமாடிய 3,246 ரவுடிகளை போலீசார் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனர். அவர்களில் தீவிர குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் பிடியாணைகள் நிலுவையில் இருந்த 844 ரவுடிகள் பல்வேறு சட்ட பிரிவுகளின் கீழ் முறைப்படி கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
ரவுடிகளை ஒடுக்கும் அதே வேளையில், அவர்களுக்கு பின்புலமாக இருக்கும் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் மீதும் காவல்துறை தனது இரும்புக்கரத்தை இறக்கியுள்ளது. இந்த மூன்று நாள் சோதனையில், போதைப்பொருள் மற்றும் மனமயக்கப் பொருட்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் 294 புதிய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 419 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து, வெளிச்சந்தையில் சுமார் 1 கோடியே 43 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 200 ரூபாய் மதிப்புள்ள 267.75 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 2,476 கொடிய போதை மாத்திரைகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. ரவுடிகள் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களின் முக்கிய வருவாய் ஆதாரமாக இருக்கும் இந்த நெட்வொர்க்கை முடக்கியது காவல் துறையின் மிக முக்கியமான வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் அமைதியை சீர்குலைக்க முயலும் எந்தவொரு சமூக விரோத கும்பலாக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி மிக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என்று காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் எச்சரித்துள்ளார். திட்டமிட்டுக் குற்றங்களை அரங்கேற்றும் குழுக்களின் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்குத் குந்தகம் விளைவிப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் ஒடுக்கப்படுவார்கள் என்றும் அந்த அறிக்கையில் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறையின் இந்த அதிரடி ஆக்ஷன், பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தீவிர சோதனை
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மீது NDPS சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு
போதைப்பொருள் கடத்தல் நெட்வொர்க்கை உடைக்கும் நோக்கில் நடவடிக்கை