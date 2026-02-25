பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவை தட்டி தூக்கிய போலீஸ்: தரமான சம்பவத்தின் பகீர் பிளாஷ்பேக்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chennai Latest News: டேட்டிங் ஆப், மயக்க மருந்து, நகை திருட்டு, பெங்களூரில் உல்லாசம், போலீஸில் புகார் என சினிமா பாணியில் நடந்த உண்மை சம்பவங்கள். பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவை போலீசார் பிடித்தது எப்படி? முழு விவரம் இதோ.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 25, 2026, 03:10 PM IST
  • ஹைகோர்ட் மகாராஜாவை சிறையில் அடைத்த போலீஸ்.
  • போசீசாரை அதிர்ச்சியடைய வைத்த திடுக்கிடும் தகவல்கள்.
  • ரவுடியே பாராட்டிய வினோதம்.

Chennai Crime News: இடைநீக்கத்தில் இருந்த தாசில்தாரிடம் கத்தி முனையில் மிரட்டி 25 சவரன் தங்க நகையை பறித்து சென்று பதுங்கி இருந்த தூத்துக்குடியை சேர்ந்த பிரபல A+ கேட்டகிரி ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவை செம்மஞ்சேரி தனிப்படை போலீசார் ஐந்தே நாளில் தட்டி தூக்கினர். இவர் கொள்ளை அடிக்கும் பணத்தை வைத்துக்கொண்டு பெங்களூரு, புதுச்சேரி போன்ற மாநிலங்களுக்கு சென்று மது, மாது என உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்துள்ளார். ஹைகோர்ட் மகாராஜா கைதானது எப்படி? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.  

ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் கை, காலுக்கு மாவு கட்டு போட்ட தாம்பரம் மாநகர போலீசார்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரபல A+ கேட்டகிரி ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா(32). அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி(25) மற்றும் அவருடைய பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி (52) உள்ளிட்ட 6 பேர் கொண்ட கும்பல் கடந்த 17 ம் தேதி டிண்டர் டேட்டிங் ஆப் மூலம் தாசில்தார் ஒருவரை தனிமையில் இருக்க அழைத்துள்ளனர்.

இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட தாசில்தார்

மதுரவாயல் பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வரும் எட்வர்ட் வில்சன்(54) கடந்த 2025ம் ஆண்டு திருவள்ளுவர் மாவட்டத்தில் தாசில்தாராக பணியாற்றியப்போது அரசு கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க ரூபாய் 75000 லட்சம் வாங்கிய போது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். டிண்டர் டேட்டிங் ஆப் மூலம் ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் மனைவி பிரியதர்ஷினி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட தாசில்தாரிடம் பேசி பழகியுள்ளார். 

அப்பொழுது தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சன் தான் கல்குவாரி உரிமையாளர் என்றும் தனக்கு 2 கல்குவாரிகள் உள்ளதாகவும் கூறி வாட்ஸ் ஆப்பில் கால் மற்றும் வீடியோ கால் மூலம் பேசி பழகி வந்துள்ளார். இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சனை பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் மனைவி பிரியதர்ஷினி நேரடியாக சந்தித்து பேச வேண்டும் என்று  கூறியுள்ளார். இதனை அடுத்து வேளச்சேரியில் உள்ள அடையார் ஆனந்த பவன் ஓட்டலில் தாசில்தார் மற்றும் பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் மனைவி பிரியதர்ஷினி இருவரும் முதல் முறையாக நேரடியாக சந்தித்து உள்ளனர்.

மறைந்திருந்து நோட்டமிட்ட ரவுடி கும்பல்

அப்போது பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா அவரது பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி உள்ளிட்டோர் மறைந்து இருந்து நோட்டமிட்டு உள்ளனர்.
பின்னர் நேரடி சந்திப்பை முடித்துக் கொண்டு ஹோட்டலில் இருந்து வெளியே வந்த தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சன் தனது இன்னோவா காரில் மதுரவாயல் பகுதியில் உள்ள வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். தாசில்தார் காரை பின்தொடர்ந்து ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா, அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி மற்றும் பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி உள்ளிட்ட 6 பேர் கொண்ட கும்பல் மதுரவாயல் பகுதியில் வசித்து வரும் தாசில்தார் வீடு வரை நோட்டமிட்டு பின்தொடர்ந்து சென்று வீட்டை கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

வாடகைக்கு வீடு எடுத்த ரவுடி கும்பல்

அதை தொடர்ந்து ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் மனைவி பிரியதர்ஷினி தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சனும் வாட்ஸ்ஆப் காலில் பேசும்போது இருவரும் உல்லாசமாக இருக்கலாம் என்ற ரீதியில் மாறி மாறி பேசியதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் தாசில்தாரை காம வலையில் விழ வைக்க திட்டம் தீட்டி பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் மனைவி பிரியதர்ஷினி பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி மற்றும் சிறையில் இருக்கும்போது பழக்கமான அருண், அவருடைய நண்பர்கள் என 6 பேரும் சேர்ந்து கடந்த 16 ம் தேதி சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள செவன் ஸ்டோன் சர்வீஸ் தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் (7 STONE SERVICE APARTMENT) வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து தங்கியுள்ளனர்.

ரவுடியின் மனைவியை காண ஆசையாய் சென்ற தாசில்தார்

ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா கும்பல் தங்கியுள்ள சோழிங்கநல்லூர் வீட்டு லொக்கேஷனை தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சனுக்கு பிரியதர்ஷினி அனுப்பி 17 ம் தேதி காலை 11 மணிக்கு வரும் படி அழைப்பு விடுத்துள்ளார். பிரியதர்ஷினி உடன் உல்லாசமாக இருக்க குதூகலமாக கிளம்பிய தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சன் அவரது இன்னோவா காரில் பிரியதர்ஷினியை காண ஆசை ஆசையாய் சென்றபோது முன்னெச்சேரிக்கை நடவடிக்கையாக அவர் அணிந்து இருந்த சுமார் 25 சவரன் தங்க நகைகளை அவிழ்த்து காரில் வைத்து விட்டு பிரியதர்ஷினி சொன்ன லொக்கேஷனுக்கு சென்றுள்ளார்.

ஒட்டுதுணியில்லாமல் வீடியோ எடுத்த கும்பல்

அப்போது பிரியதர்ஷினி தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சனை வாசல் வரை வந்து மேலே உள்ள ஒரு அறைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அவரை அறையின் உள்ளே அமர வைத்து விட்டு சிறிது நேரம் இருங்கள் என்று கூறி கதவை மூடி சென்றுள்ளார் பிரியதர்ஷினி. சிறிது நேரத்தில் பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா, அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி, பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி மற்றும் அருண் உட்பட 6 பேர் கொண்ட கும்பல் கதவை திறந்து உள்ளே சென்று தாசில்தார் ஆடை அனைத்தையும் அவிழ்க்க செய்து உடலில் ஒட்டு துணி இல்லாமால் வீடியோ எடுத்து வைத்துக்கொண்டு தங்க நகை மற்றும் பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர்.

சொந்த காரில் நடந்த கடத்தல், சினிமா பாணியில் மிரட்டல்

என்னிடம் எதுவும் இல்லை என தாசில்தால் கூறிய நிலையில், அவர் கத்தி கூச்சலிடமால் இருக்க வாயில் துணி வைத்து அடைத்து தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சனை அவரது காரிலேயே கடத்திக் கொண்டு, கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்த அனைவரும் ஈசிஆர் சாலை மாமல்லபுரம் அருகே திருவிடந்தை பகுதியில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத கடற்கரைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். கத்தி முனையில் மீண்டும் பணம் மற்றும் தங்க நகை கேட்டு மிரட்டிய போது எதுவும் இல்லை என்று கூறியதால் கடற்கரையில் பள்ளம் தோண்டி உடலை முழுவதும் புதைத்து கழுத்து பகுதியை மட்டும் மூடமால் வைத்துக்கொண்டு மிரட்டியுள்ளனர்.

காரில் கிடைத்த 25 சவரன் நகை

அப்பொழுதும் தன்னிடம் ஒன்றும் இல்லை என்று தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சன் கூறியதால், ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் கொள்ளை கும்பல் தாசில்தார் உடலில் மயக்க ஊசி செலுத்தியுள்ளனர். பின்னர் தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சனிடம் எதுவும் கிடைக்காததால் அவரது இன்னோவா காரில் அவரை கடத்திக் கொண்டு கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்த அனைவரும் வண்டலூர் வரை சென்று கொண்டிருக்கும்போது தாசில்தார் காரில் கழட்டி வைத்து சென்ற 25 சவரன் தங்க நகையை பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் கண்ணில் தென்பட்டதால் 25 சவரன் தங்க நகையை எடுத்துக் கொண்டு வண்டலூர் மேம்பாலம் கீழே தாசில்தார் எட்வர்ட் வில்சனை இறக்கி விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளனர். 

சீனில் நுழைந்த சென்னை போலீஸ்

ஒரு கட்டத்தில் மயக்கம் தெளிந்த தாசில்தார் மதுரவாயலில் உள்ள வீட்டிற்கு சென்று விட்டு பின்னர் சம்பவம் குறித்து செம்மஞ்சேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த செம்மஞ்சேரி போலீசார் பல்வேறு வழக்குகளில் பல்வேறு காவல் நிலையங்களால் தேடப்பட்டு வரும் பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவை பிடிக்க தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில், பள்ளிக்கரணை மாவட்ட காவல் துணை ஆணையர் பொன் கார்த்திக் குமார் மேற்பார்வையில், செம்மஞ்சேரி சரக உதவி ஆணையாளர் வெங்கடேசன் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர்கள் சுரேஷ் மற்றும் சந்தோஷ்குமார் உட்பட 9 பேர் அடங்கிய தனிப்படை அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.

சோழிங்கநல்லூரில் ரவுடி கும்பலை சுற்றி வளைத்த காவல்துறை

தாசில்தாரை உல்லாசத்திற்கு அழைத்து கத்தி முனையில் மிரட்டி 25 சவரன் தங்க நகையை பறித்து சென்ற தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா, அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி, பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி மற்றும் ஆண் கூட்டாளி அருண் உட்பட 6 பேரை பிடிக்க சுமார் 1100 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை தனிப்படை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது மீண்டும் சோழிங்கநல்லூர் TNHB சாலையில் கத்தி முனையில் கொள்ளையடிக்க திட்டம் தீட்டி சென்று கொண்டிருந்தபோது பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா, அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி மற்றும் பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி ஆகிய மூவரை செம்மஞ்சேரி சரக உதவி ஆணையாளர் வெங்கடேசன், செம்மஞ்சேரி ஆய்வாளர் ராஜசேகரன், உதவி ஆய்வாளர்கள் சுரேஷ், சந்தோஷ்குமார் ஆகியோர் கொண்ட தனிப்படை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். 

போசீசாரை அதிர்ச்சியடைய வைத்த திடுக்கிடும் தகவல்கள்

பின்னர் ரகசிய இடத்தில் வைத்து மூவரையும் விசாரணை மேற்கொண்டதில், அவர்கள் சொன்ன பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்களை கேட்டு போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 4 ம் தேதி அண்ணாநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சதீஷ் செந்தூரன் (48) என்பவரிடம் பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் மனைவி பிரியதர்ஷினி  அதே டிண்டர் டேட்டிங் ஆப் மூலம் பழகி மேடவாக்கம் பகுதிக்கு வரவழைத்து இதே பாணியில் கத்தியை காட்டி மிரட்டி 25 சவரன் தங்க நகையை பறித்துக் கொண்டு அவருக்கும் மயக்க ஊசி செலுத்தி விட்டு வழக்கறிஞர் காரில் அவரையே கடத்திக் கொண்டு தாம்பரம் அடுத்த மண்ணிவாக்கம் பகுதியில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் இறக்கி விட்டதாக போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளனர். 

திருடிய பணத்தில் பெங்களூருவில் உல்லாசம்

வழக்கறிஞரிடம் 25 சவரன் தங்க நகை பறித்து சென்ற ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் கொள்ளை கும்பல் பெங்களூரு சென்று மது, மாது என உல்லாசமாக இருந்து விட்டு அங்கிருந்து புதுச்சேரி சென்று அங்கும் மது மாது என உல்லாசமாக இருந்தும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

High Court Maharaja arrested
மேலும் கடந்த 2017 ம் ஆண்டு முன்னாள் காதலி முத்துமாரியை கொலை செய்த வழக்கும் நிலுவையில் உள்ளதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. கடந்த 2024 ம் ஆண்டு பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவின் பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமியிடம் பழகி வந்த பிரபல பைனான்சியரை மிரட்டி பணம் பறித்த வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது. 

ஹைகோர்ட் மகாராஜாவை சிறையில் அடைத்த போலீஸ்

மேலும் சென்னை, தூத்துக்குடி, மதுரை, திருநெல்வேலி, புதுக்கோட்டை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களில் பிரபல ரவுடி தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஹைகோர்ட் மகாராஜா மீது பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜாவை பிடிக்க செல்லும் போது போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பி ஓடியபோது தவறி கீழே விழுந்ததில் வலது கை மற்றும் இடது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் லோலீசார் மாவு கட்டு போட்டுள்ளனர். தாசில்தாரை உல்லாசத்திற்கு அழைத்து கத்தி முனையில் மிரட்டி, மயக்க ஊசி செலுத்தி 25 சவரன் தங்க நகையை பறித்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பிரபல ரவுடி தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஹைகோர்ட் மகாராஜா, அவரது மனைவி பிரியதர்ஷினி, பெண் கூட்டாளி தனலட்சுமி உள்ளிட்ட 3 பேர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த செம்மஞ்சேரி போலீசார் சோழிங்கநல்லூர் மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடுவர் மெஜிஸ்திரட் முன்பு ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். 

High Court Maharaja arrested

காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு வாழ்த்து

மேலும் இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள அருண், அருண் கூட்டாளிகள் 2 பேர் என 3 பேரை தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். 
குற்றச்சம்பவம் நடைபெற்ற அடுத்த ஐந்தே நாளில் முக்கிய குற்றவாளியான A+ கேட்டகிரி பிரபல ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா, அவரது மனைவி, அவர்களது பெண் கூட்டாளி என மூன்று பேரை துரிதமாக கைது செய்து 50 சவரன் தங்க நகை, 2.50 லட்சம் ரொக்க பணம், கொள்ளை சம்பவத்திற்கு பயன்படுத்திய இருச்சக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த பள்ளிக்கரணை மாவட்ட காவல் துணை ஆணையர் பொன் கார்த்திக் குமார், செம்மஞ்சேரி சரக உதவி ஆணையாளர் வெங்கடேசன், செம்மஞ்சேரி ஆய்வாளர் ராஜசேகரன்,உதவி ஆய்வாளர்கள் சுரேஷ், சந்தோஷ்குமார் உள்ளிட்ட 13 பேர் அடங்கிய தனிப்படையினரை தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் வெகுவாக பாராட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். 

ரவுடியே பாராட்டிய வினோதம்

ரவுடி ஹைகோர்ட் மகாராஜா வாழ்க்கை வரலாற்றில் இதுவரை எந்த ஒரு குற்றச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டாலும் போலீசாரிடம் சிக்காமல் பல வருடம் பதுங்கி தலைமறைவாக இருந்துள்ளார். தான் குற்றச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அடுத்த ஐந்தே நாளில் கைதானது இதுவே முதல் முறை என அவரே போலீசாரிடம் கூறியுள்ளார்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

