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ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் 2027 இலவச வேட்டி சேலை அப்டேட்

Tamil Nadu Government : ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகையொட்டி கொடுக்கப்படும் இலவச வேட்டி சேலை திட்டத்துக்கு ரூ.300 கோடி நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு அதிரடி அரசாணை வெளியிட்டது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:05 PM IST
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் 2027 இலவச வேட்டி சேலை அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Government Free Dhoti and Saree SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் 2027 இலவச வேட்டி சேலை அப்டேட்
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