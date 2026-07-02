/ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் 2027 இலவச வேட்டி சேலை அப்டேட்

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், நெசவாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் தொடர் வேலைவாய்ப்பினை உறுதி செய்யவும் தமிழக அரசு மிக முக்கியமான அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கான விலையில்லா வேட்டி மற்றும் சேலை வழங்கும் திட்டத்தைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதற்காகத் தமிழக அரசு புதிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
கைத்தறி, கைத்திறன், துணிநூல் மற்றும் கதர் துறையின் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அரசாணை, இத்திட்டத்திற்கான கொள்கை அளவிலான நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு, உற்பத்தியை முன்கூட்டியே தொடங்க முன்பணமாக முந்நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் வேட்டி, சேலை விநியோகம் மற்றும் தேவையின் உத்தேச இலக்கைக் கணக்கில் கொண்டு, 2027 பொங்கல் பண்டிகைக்கான உற்பத்தி இலக்கு தற்போதே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இலவசச் சேலைகள் உத்தேசமாக 177.64 லட்சம் சேலைகள், இலவச வேட்டிகள் உத்தேசமாக 177.22 லட்சம் வேட்டிகள் என இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் விபரம்: ஒருவேளை வரும் நாட்களில் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால், கூடுதல் தேவை ஏற்படும் பட்சத்தில், தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் சம்பந்தப்பட்ட துறை உயர் அலுவலர்களின் கலந்தாலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்படும். அதில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளின் அடிப்படையில் வேட்டி, சேலை பயனாளிகளின் இறுதி எண்ணிக்கை திருத்தப்பட்டு, உற்பத்தி இலக்கு மாற்றியமைக்கப்படும்.
நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் காக்க, 2027 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் ஜூன் மாதம் முடிய தொடர்ந்து உற்பத்தித் திட்டத்தை வழங்க அரசாணையில் கொள்கை அளவிலான ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலம் இந்த வேட்டி மற்றும் சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளன. கூட்டுறவுச் சங்கங்களிலுள்ள கைத்தறிகள் மற்றும் பெடல்தறிகளின் உற்பத்தித் திறன் போக, எஞ்சிய தேவைப்படும் வேட்டி மற்றும் சேலைகளை விசைத்தறிகள் மூலம் உற்பத்தி செய்து வழங்கவும் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
பொங்கல் 2026 திட்டத்தின்கீழ் உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அறிக்கையின்படி பயனாளிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது போக, எஞ்சிய உபரியாக உள்ள முந்தைய கால வேட்டி மற்றும் சேலைகளை வீணாக்காமல் பயன்படுத்த அரசு ஒரு நற்காரியத்தைத் திட்டமிட்டுள்ளது.
அதன்படி, கைத்தறித் துறையிடம் மீதமுள்ள வேட்டி மற்றும் சேலைகளை, வரும் தீபாவளி 2026 பண்டிகையின் போது முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்ட (OAP) பயனாளிகளுக்கு வழங்குவதற்கு முழு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய வேட்டி, சேலைகள் இருந்தால் அவை முதியோர் பாதுகாப்புத் துறை மற்றும் இதர அரசுத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.
குறுகிய கால டெண்டர்: வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே உற்பத்தியை நிறைவு செய்ய குறைந்த கால அவகாசமே உள்ளதால், தமிழ்நாடு ஒளிவுமறைவற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் சட்டம், 1998 மற்றும் விதிகள் 2000 இன்படி, தேவையான நூல் கொள்முதல் பணிகளை குறுகிய கால ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் மூலம் மேற்கொள்ள அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
நூல் கொள்முதல் குழு: இதற்காக நிடித்துறை பிரதிநிதியை உள்ளடக்கிய பிரத்யேக ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் ஏற்கும் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையான நூல்கள் கூட்டுறவு நூற்பாலைகள் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படும்.
சலவை மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு: வேட்டிகளைச் சலவை செய்யும் பணிகளைத் தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத் துணிநூல் பதனிடும் ஆலையின் மூலம் மேற்கொள்ளவும், எஞ்சியவற்றை வெளிச்சந்தையில் சலவை செய்யவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உற்பத்தி செய்யப்படும் வேட்டி மற்றும் சேலைகளின் தர அளவீடுகள் மற்றும் தரம் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி துல்லியமாகப் பேணப்பட வேண்டும் என்றும் அரசாணையில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.