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ஜூலை 31 முதல் கோழிக்கறி விற்பனை நிறுத்தம்! அப்போ சிக்கனுக்கு எங்கே போறது..?

வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி முதல், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் வேலைநிறுத்தம் மற்றும் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் தாங்கள் ஈடுபட இருப்பதாக தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:13 PM IST
ஜூலை 31 முதல் கோழிக்கறி விற்பனை நிறுத்தம்! அப்போ சிக்கனுக்கு எங்கே போறது..?
Image Credit: Poultry Traders Strike | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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