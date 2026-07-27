/ஜூலை 31 முதல் கோழிக்கறி விற்பனை நிறுத்தம்! அப்போ சிக்கனுக்கு எங்கே போறது..?

ஜூலை 31ஆம் தேதி முதல், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில், காலவரையற்ற கடையடைப்பு மற்றும் வேலைநிறுத்தப்போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக, தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அறிவித்திருக்கிறது. கறிக்கோழிகளுக்கு, தீவன கட்டுபாடு தொடர்பாக அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை முறையாக அமல்படுத்தவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனை கண்டித்துதான் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த காரணத்தால், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட இரு மாநிலங்களிலும் கோழிக்கறி தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக வணிகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அரசின் இந்த அறிவிப்பு தொடர்பாக, தஞ்சாவூரில் தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில அவசர செயற்குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது. இதில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான கோழி விற்கும் வணிகர்கள் பங்கேற்று ஆலோசனை நடத்தினர். இந்த கூட்டத்தில், கறிக்கோழிகளுக்கான தீவனக்கட்டுப்பாடு தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அஎரசு அனைத்து மண்டல மற்றும் மாவட்ட கால்நடைதுறை அதிகாரிகளுக்கும் தெளிவாக அறிவுறுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, விற்பனைக்காக அனுப்பப்படும் கறிக்கோழிகளுக்கு, குறைந்தது, 15 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே தீவனம் வழங்குவதை நிறுத்த வேண்டுமென நடைமுறையை கோழி உற்பத்தியாளர்கள் கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் துரைராஜ், செயலாளர் சுந்தரலிங்கம், பொருளாளர் ஜான் கென்னடி மற்றும் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர். இவர்களை தாண்டி, மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான கோழி வணிகர்களும் கலந்து கொண்டனர்.
வணிகர்கள் இந்த பிரச்னை குறித்து பேசினர். அப்போது, விற்பனைக்கு முன்பாகவே கோழிகளுக்கு தொடர்ந்து தீவனம் வழங்குவதால், அவற்றின் எடை செயற்கையாக அதிகரிக்கிறது. மேலும், செரிமானம் ஆகாத தீவனக்கழிவுகள் வெளியேறுவதால், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு ஏற்படுவதுடன், சுகாதாரப்பிரச்னைகளும் உருவாகும் அபாயம் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து பேசிய கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில தலைவர் துரைராஜ் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். தீவனக்கட்டுப்பாடு, அந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்றாததால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் குறித்து பேசிய அவர், இதில் பொருளாதாரம் மறைந்திருப்பதாகவும், கோழிகளுக்கு கடைசி வரை தீவனம் கொடுத்தால் அதன் எடை அதிகமாகி கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்ய முடியும் என்று யோசிப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
இதை வலியுறுத்திதான், வரும் 31ஆம் தேதி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மாநிலம் தழுவிய காலவரையற்ற கடையடைப்பு மற்றும் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முடிவு செய்திருப்பதாக கூறிய அவர், மேற்குறிப்பிட்ட நாளில் இரு மாநிலங்களிலும் கோழிக்கரி விற்பணை நிறுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார். இந்த போராட்ட அறிவிப்பால், தமிழ்நாடு முழுவதம் இருக்கும் ஒரு லட்சம் கோழிக்கறி கடைகள் மூடப்படும் என கூறப்படுகிறது.
நம் ஊரை பொறுத்தவரை, கோழிக்கறியை விரும்பி சாப்பிடுபவர்கள் பல லட்சம் பேர் இருக்கின்றனர். ஒரு சிலருக்கு கறி இல்லை என்றால் அன்றைய தினத்தில் உணவே இறங்காது. ஆட்டிறைச்சியின் விலை அதிகம் என்பதால், கோழிக்கறியை பல்வேறு இல்லங்களில் அடிக்கடி செய்வர். அப்படி இருக்கையில், வரும் 31ஆம் தேதி கோழிக்கறி விற்கப்படாது என்று அறிவிப்பு வெளியாகி இருப்பது பொது மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதே நிலை தொடருமா, அல்லது அன்று ஒரு நாள் மட்டும் இந்த நிலையா என்பது அவர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது.