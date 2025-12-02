பவர் கட் ஆயிடுச்சா? தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

TNEB Important Announcement: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி கனமழை பெய்து வருவதால், மின்சாரத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் மின்சாரம் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு பெற என்ன செய்ய வேண்டும், மழைக்காலங்களில் பாதுகாப்பாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதனை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
மின்சார பாதுகாப்பு வழி முறைகள்
1. மின்சார ஒயரிங் வேலைகளை அரசு உரிமம் பெற்றுள்ள மின் ஒப்பந்தக்காரர் மூலமாக மட்டுமே செய்யுங்கள்.
2. ஐ.எஸ்.ஐ.முத்திரை பெற்ற தரமான மின்சார சாதனங்களை மட்டுமே வாங்கிப் பயன்படுத்துங்கள்.
3. மின்சார பிளக்குகளைப் பொருத்துவதற்கு முன்னரும், எடுப்பதற்கு முன்னரும் சுவிட்சை "ஆப்" செய்து விடுங்கள்.
4. ரெப்ரிஜிரேட்டர், கிரைண்டர் போன்ற வீட்டு உபயோக மின் சாதனங்களுக்கு, நில இணைப்புடன் கூடிய மூன்று பின் சாக்கெட் உள்ள பிளக்குகள் மூலமாக மட்டுமே மின் இணைப்பு கொடுங்கள்.
5.ஈ.எல்.சி.பி.(மின் கசிவு தடுப்பான்) யை பயனீட்டாளரின் இல்லங்களில் உள்ள மெயின் ஸ்விட்ச் போர்டில் பொருத்தி மின் கசிவினால் ஏற்படும் மின் விபத்தை தவிர்த்திடுவீர்.
6. உடைந்த சுவிட்சுகளையும், பிளக்குகளையும் உடனே மாற்றி விடுங்கள். பழுதுபட்ட மின்சார சாதனங்களை உபயோகிக்காதீர்கள்.
7. அ). டி.வி.ஆண்டனாவை வீட்டின் அருகே செல்லும் மேல்நிலை கம்பிகளுக்கு அருகில் கட்டாதீர்கள்.
ஆ). டி.வி. ஆண்டனாவின் ஸ்டே ஒயரை மின் கம்பத்தில் கட்டாதீர்கள்.
இ). கேபிள் டி.வி ஒயர்களை மேல்நிலை கம்பிகளுக்கு அருகில் கொண்டு செல்லாதீர்கள்.
8.ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சரியான நில இணைப்பு (எர்த் பைப்) போடுவதுடன் அதனைக் குழந்தைகள் மற்றும் விலங்குகள் தொடாத வகையில் அமைத்து சரியாக பராமரிக்கவும்.
9. சுவிட்சுகள் பிளக்குகள் போன்றவற்றை, குழந்தைகளுக்கு எட்டாத உயரத்தில் அமையுங்கள்.
10. ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை உங்கள் வீட்டின் ஒயரிங்குகளை சோதனை செய்து தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.
11. மின்சார கம்பத்திற்காக போடப்பட்டுள்ள stay wire ன் மீது அல்லது மின் கம்பத்தின் மீது கொடி கயிறு கட்டி துணி காய வைக்கும் செயலைத் தவிர்க்கவும்.
12. குளியலறையிலும், கழிப்பறையிலும் ஈரமான இடங்களிலும் சுவிட்சுகளைப் பொருத்தாதீர்கள்.
13. சுவற்றின் உள்பகுதியில் மின்சாரத்தை எடுத்துச் செல்லும் ஒயர்களுடன் கூடிய பி.வி.சி.பைப்புகள் பதிக்கப்பட்டிருந்தால் அப்பகுதிகளில் ஆணி அடிப்பதை தவிர்க்கவும்.
14. மின் இணைப்பிற்கு extension cord-கள் உபயோகிக்கும் போது அவைகளில் பழுதுகள் ஏதும் இல்லாதவாறு பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.
15. மின் கம்பத்திலோ அவற்றைத் தாங்கும் கம்பிகளிலோ கால்நடைகளைக் கட்டாதீர்கள்.
16. மின் கம்பங்களை பந்தல்களாக பயன்படுத்தக்கூடாது. அதன் மீது விளம்பர பலகைகளை கட்டக்கூடாது.
17. மழை காலங்களில் மின்மாற்றிகள், மின் கம்பங்கள், மின் பகிர்வுப் பெட்டிகள், Stay வயர்கள் ஆகியவற்றின் அருகே செல்லாதீர்கள்.
18. மழையாலும், பெருங்காற்றாலும் அறுந்து விழுந்த மேல்நிலை மின்சார கம்பி அருகே செல்லாதீர்கள் அதைக் குறித்து மின் வாரிய அலுவலகத்துக்கு உடனடியாக தகவல் அளியுங்கள்.
19. மேல்நிலை மின்சார கம்பிகளுக்கு அருகில் கட்டிடங்களை போதுமான இடைவெளி விட்டு கட்டவேண்டும் மேலும் விபரங்களுக்கு மின்சார வாரியம் மற்றும் மின்சார ஆய்வுத்துறை அலுவலர்களை அணுகவும்.
20. தமிழ்நாடு மின் வாரிய மின் மாற்றிகள் மற்றும் துணை மின் நிலையத்திற்காக போடப்பட்டுள்ள வேலியின் அருகில் சிறுநீர் கழிக்க செல்லாதீர்.
21. மின் வாரியத்தின் மேல்நிலை மின்சார கம்பிகளுக்கு அருகில் உள்ள மரக்கிளைகளை வெட்டுவதற்கு மின்சார வாரியத்தின் அலுவலர்களை அணுகவும்.
22. அவசர நேரங்களில் மின் இணைப்பினை விரைந்து துண்டிக்கும் வகையில் மின் கருவிகளின் சுவிட்சுகள் இருப்பிடம் அமையவேண்டும்.
23. மின் சாதனங்கள் உபயோகத்தின் இல்லாத பட்சத்தில், சுவிட்சை ”ஆப்” செய்து வைக்கவும்.
அ) மின்சார தீ விபத்துக்களுக்குண்டான தீயணைப்பான்களை மட்டுமே மின் சாதனங்களில் தீ விபத்து ஏற்படும் போது பயன்படுத்த வேண்டும். உலர்ந்த மணல், கம்பளிப் தீயணைப்பான்களைப் பயன்படுத்தவும்.
ஆ) மின்சாரத்தினால் ஏற்பட்ட தீயினை தண்ணீர் கொண்டு அணைக்க முயற்சிக்க வேண்டாம்.
24. தீ விபத்து மின்சாரத்தினால் ஏற்பட்டதெனில் உடனே மெயின் சுவிட்சை நிறுத்தி விட வேண்டும்.
25. எந்த மின் சர்க்யுட்டையும் அளவுக்கு மீறி பளு ஏற்றக் கூடாது. ஸ்விட்சு மற்றும் பியூஸ் போன்றவைகளை மாற்றும் போது சரியானஅதே அளவு திறன் கொண்டவைகளையே பொருத்த வேண்டும்.
27. இடி அல்லது மின்னலின் போது வெட்ட வெளியில் இருக்காதீர்கள். அ) இடி அல்லது மின்னலின் போது உடனடியாக கான்கீரிட் கூரையிலான பெரிய கட்டிடம், வீடு போன்ற பெரிய கட்டிடங்களிலோ, உலோகத்தால் மேலே மூடப்பட்ட பேருந்து,கார், வேன், போன்ற வாகனங்களிலோ தஞ்சமடையுங்கள்.
ஆ) இடி அல்லது மின்னலின் போது குடிசை வீட்டிலோ மரத்தின்
அடியிலோ பேருந்து நிறுத்த நிழற்குடையின் கீழோ, தஞ்சம் புகாதீர்கள்.
28. இடி அல்லது மின்னலின் போது தண்ணீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளைட்டு அகலுங்கள்.
29. இடி அல்லது மின்னலின் போது தஞ்சம் அடைய அருகில் எதுவம் இல்லாத பட்சத்தில் மின்கம்பிகள், மின் கம்பங்கள், மரங்கள், உலோக கம்பி வேலி போன்றவை இல்லாத தாழ்வான பகுதிகளை தேர்ந்தெடுங்கள்.
30. இடி அல்லது மின்னலின் போது டிவி, மிக்ஸி, கிரைண்டர், கணிணி மற்றும் தொலைபேசி போன்றவற்றை பயன்படுத்தாதீர்கள்.
31. இடி அல்லது மின்னலின் போது திறந்த நிலையில் உள்ள ஜன்னல், கதவு போன்றவற்றின் அருகில் இருக்காதீர்கள்.
32. மழை காலங்களில் மின் கம்பம் சாய்ந்து விழுந்தாலோ,மின் கம்பி அறுந்து விழுந்தாலோ மற்றும் மின் வாரியதொடர்பான தகவலுக்கு பொதுமக்கள் கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
1. புகார் அளிக்க "மின்னகம்” எண். 94987 94987
2. Only Whats app No.9445851912. என்ற எண்ணிற்கு தங்களது புகார்களை புகைப்படத்துடன் சேர்த்து அனுப்பலாம்.
மேற்கண்ட தொலைபேசி மற்றும் Whats app எண்ணை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும்மாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | கேகேடி லோன் பெற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டாப் அப் லோன் பெறலாம்
மேலும் படிக்க | சென்னையில் தொடரும் கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை என்ன?
மேலும் படிக்க | தமிழக இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ. 12,500 மாத உதவித் தொகையுடன் இலவச பயிற்சி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ