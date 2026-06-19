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தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil Nadu Power Cut June 20: தமிழகத்தில் நாளை ஜூன் 20 மின் பராமரிப்பு காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 19, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:51 PM IST
தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!
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