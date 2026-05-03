தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு ஏற்படுமா? அரசு கொடுத்த விளக்கம்

Tamil Nadu Power Cut : தமிழகத்தில் கோடைக்காலம் அதன் உக்கிரத்தை காட்ட தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, அக்னி நட்சத்திரம் காலத்தில் கடும் வெப்பம் காரணமாக பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இந்த வெப்ப அலையிலிருந்து தப்பிக்க வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் ஏசி, மின்விசிறி மற்றும் குளிர்சாதனப் பெட்டிகளின் பயன்பாடு முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, மாநிலத்தின் மின்சாரத் தேவை புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் மின்வெட்டு ஏற்படும் என்ற தகவல் வேகமாக பரவிய நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு இன்று விளக்கம் கொடுத்துள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
மின்சார பயன்பாடு அதிகரிப்பு
மாநில மின் தேவை விநியோக மையத்தின் தரவுகளின்படி, கடந்த ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்தே மின்சாரப் பயன்பாடு சீராக அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, தேர்தல் மற்றும் தேர்வுகள் நடைபெற்ற சமயங்களில் மின்சாரத்தின் தேவை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருந்தது. ஏப்ரல் கடைசி வாரத்தில் மின் நுகர்வு வரலாறு காணாத ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியது. இந்த அதீத தேவையைச் சமாளிக்க மின்சார வாரியம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது.
நிலவி வரும் மின்வெட்டு அச்சம்
தேர்தல் சமயத்தில் தடையின்றி வழங்கப்பட்ட மின்சாரம், வாக்குப்பதிவு முடிந்த பிறகு சில இடங்களில் அரை மணி நேரம் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை துண்டிக்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இது அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டா? என்ற அச்சத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்தியது. சமூக வலைதளங்களிலும் மின்வெட்டு குறித்த தகவல்கள் பரவியதால், கோடை முழுவதும் இதே நிலை நீடிக்குமோ என்ற கவலை பொதுமக்களிடம் நிலவியது.
மின்சார வாரியத்தின் அதிரடி விளக்கம்
பொதுமக்களின் இந்த அச்சத்தைப் போக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் விரிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். அவர் பேசும்போது, " தமிழகத்தில் தங்குதடையின்றி மின்சாரம் வழங்கப்படுவதால், திட்டமிடப்பட்ட அல்லது அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டுக்குச் சாத்தியமே இல்லை. மின் தேவை எவ்வளவு அதிகரித்தாலும் அதைக் கையாளும் வலிமையுடன் மின்வாரியம் உள்ளது." என கூறியுள்ளார்.
அரசு எடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக
மின் தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்க்கவும், சீரான மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்யவும் மின்வாரியம் போர்க்கால அடிப்படையில் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. அதன்படி, கோடைக்காலத்தின் அதிகபட்ச மின் தேவை எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை மின்வாரியம் முன்கூட்டியே கணக்கிட்டு, அதற்கான தயார் நிலையில் உள்ளது. மாநிலத்தின் மின் உற்பத்தியைத் தாண்டி தேவைப்படும் கூடுதல் மின்சாரம், வெளிச்சந்தையிலும் பிற மாநிலங்களிடமிருந்தும் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் முறையாகக் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. தற்போது நிலவும் தேவையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தனியார் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து பெறப்படுகிறது.
அதீத மின் அழுத்தத்தினால் மின் மாற்றிகள் (Transformers) பழுதடைவதைத் தவிர்க்க, துணை மின் நிலையங்களில் சீரமைப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. திடீர் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் அல்லது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால், அவற்றை உடனடியாகச் சரிசெய்ய மின்வாரிய ஊழியர்கள் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மின்வெட்டு அல்ல
மின்வாரியத் தரப்பில் விளக்கமளிக்கையில், சில இடங்களில் ஏற்படும் மின் தட்டுப்பாடு என்பது மின்வெட்டு அல்ல, அது அதிக மின் சுமை காரணமாக ஏற்படும் உள்ளூர் தொழில்நுட்பக் கோளாறு மட்டுமே என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய கோளாறுகளைப் புகாரளிக்க வாடிக்கையாளர் சேவை எண்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
தமிழக அரசு மற்றும் மின்சார வாரியம் எடுத்துள்ள இந்த நடவடிக்கைகளால், இந்த ஆண்டு கோடைக்காலத்தில் மின்சாரப் பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார். மின் தேவை உச்சத்தைத் தொட்டாலும், பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்காத வண்ணம் தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார். எனவே, மின்வெட்டு குறித்த தேவையற்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
