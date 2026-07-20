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தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் கரண்ட் இருக்காது...? பல மாவட்டங்களில் மின்தடை

Tamil Nadu Power Cut : தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை (ஜூலை 21 - செவ்வாய்) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த பகுதிகளில் நாளை மின்தடை என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 20, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:45 PM IST
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் கரண்ட் இருக்காது...? பல மாவட்டங்களில் மின்தடை
Image Credit: Tamil Nadu Power Cut July 21 | Image Source : ChatGPTSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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