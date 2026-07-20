/தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் கரண்ட் இருக்காது...? பல மாவட்டங்களில் மின்தடை

Tamil Nadu Power Cut July 21 : தமிழ்நாட்டில் நாளைய தினம் (ஜூலை 21 - செவ்வாய்) பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை அறிவிக்கப்ட்டுள்ளது. வழக்கமாக, ஒவ்வொரு மின்வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரே நாள் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
மின்விநியோகம் சீராக இருக்கவும், மின்சார விநியோக உபகரணங்கள் சேதமடைந்திருக்கிறதா என்பதை சரிபார்ப்பதற்கும் இந்த பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்த உடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும் .
காலை 9 மணிக்கு தொடங்கி சில நேரம் மதியம் 2 மணிக்கு மின் விநியோகம் தொடங்கலாம். சில இடங்களில் மாலை 5 மணிவரை கூட மின்தடை நீடிக்கலாம். எனவே, பொதுமக்கள் மின்தடை அறிவிப்பை கருத்தில் கொண்டு தங்களின் செல்போன், லேப்டாப் போன்ற மின்னணு உபகரணங்களை சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
மின்தடைக்கு ஏற்ப உங்களின் தேவைகளை திட்டமிட்டுக்கொள்ளவும். இதுபோன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியமாகும். மேலும், மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
ரெட்ஹில்ஸ், புதுநகர், நாரவாரிகுப்பம் தெரு, தர்காஸ் சாலை, கோமதி அம்மன் நகர், ஜே.ஜே.நகர், தீர்த்தங்கரைப்பட்டு, பாலவிநாயகர் நகர், விவேக் அக்பர் அவென்யூ, பாடியநல்லூர், கும்மனூர், ஜெயதுர்கா நகர், பாலவாயில், மனிஷ்நகர், கண்ணம்பாளையம், சென்றம்பாக்கம், சிரங்காவூர், பெருங்காவூர், சோத்துபெரும்பேடு, காரனோடை, ஆத்தூர், தேவநேரி, சோழவரம், சிறுனியம், நல்லூர், ஒரக்காடு,புதூர், ஞாயிறு, நெற்குன்றம், கும்மனூர், ஆங்காடு, அருமந்தை விச்சூர்.
நூத்தஞ்சேரி பிரதான சாலை, காந்தி நகர் மற்றும் விரிவாக்கம், அக்ஷயம் ரோஹிலைன், ஆர்.கே.ஜே. எலைட், பஜனை கோவில் தெரு, கம்பர் தெரு, வேலவன் காலனி, தென்றல் நகர், தங்கம் நகர், அன்னை அவந்திகா அபார்ட்மெண்ட், பழனி நகர், வேங்கைவாசல்.
மல்லிகை நகர், பி.வி. வைத்தியலிங்கம் சாலை, வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம், ரோஜா தெரு, விக்னேஷ் தெரு, கோகுல் தெரு, மனோரஞ்சிதம் தெரு.
விஜிபி லேஅவுட், அண்ணா சாலை, ராம் கார்டன், சாரி அவென்யூ, சீ ஷெல் அவென்யூ, காயிதே மில்லத் தெரு, ஜீவரத்தினம் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது தெரு, சங்கராபுரம் 1வது மற்றும் 2வது தெரு, பாலவாக்கம் குப்பம் 1வது முதல் 5வது தெரு, ஃபாதர் ஹவுஸ் தெரு, எம்.ஜி.ஆர் சாலை, சிவசாமி அவென்யூ, புஷ்பா அவென்யூ, தாகூர் தெரு, எம்.ஜி.ஆர் சாலை 5வது, 6வது மற்றும் 7வது தெரு, சுப்பராவ் தெரு, சின்ன நீலாங்கரை குப்பம், சிங்காரவேலன் தெரு.
எம்.ஆர்.எஃப் கம்பெனி (MRF), தணிகைப்போளூர், வடமாம்பாக்கம் மற்றும் இச்சிப்புதூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
மாகரல்,கொழுக்கம்பேடு, தாமரைபாக்கம், காரணி.
கணபதிபுரம், அதிபதி தோட்டம், வரதராஜபுரம், பாரதியார் தெரு, ஆசான் கல்லூரி, ராகவேந்திர நகர், தேவி கருமாரி அம்மன் நகர்.
அகரமேல், ஸ்ரீவாரி நகர், காமராஜர் பிரதான சாலை, பாலாஜி நகர், அம்பாள் சிட்டி, சோழன் நகர், வெங்கடேஸ்வரா நகர், மலையம்பாக்கம்,400 அடி வண்டலூர் நெடுஞ்சாலை.
ஜெயா நகர், வள்ளுவர் நகர், மாம்பாக்கம் பிரதான சாலை, டி.வி. நகர், மகேஸ்வரி நகர், டி.என்.எச்.பி காலனி, மேடவாக்கம் பாபு நகர், பாம் கார்டன், ராயல் கார்டன், ஐஸ்வர்யா நகர், ஆர்.ஜி. நகர், மாடம்பாக்கம், பிரதான சாலை, கோவிலஞ்சேரி, அகரம் பிரதான சாலை, நூத்தஞ்சேரி, ஜாய் நகர், பாலா கார்டன், தெற்கு மாட வீதி, காந்தி நகர்
சிவ சக்தி நகர், 60 மற்றும் 40 அடி சாலை, ஜோதி நகர், நாகம்மை நகர்,அந்தோனி நகர், ஈ.எஸ்.ஐ அண்ணா நகர்.
காந்தி தெரு, நேரு நெடுஞ்சாலை, சேரன் தெரு, ஆர் எம் கே நகர், கிருஷ்ணா சாலை,முத்துவேலர் சாலை, காமாட்சி நகர், சேகர் நகர், கல்கி தெரு, டேவிட் நகர், கேனான் அவென்யூ,
சிறுவாச்சூர், ஈசனை, கிருஷ்ணாபுரம் பகுதிகள், தீரன் நகர், செஞ்சேரி, செட்டிகுளம் இண்டஸ்ட்ரியல், செட்டிகுளம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம், அனுகூர், திருப்பெயர், எஸ்.புதூர், ஆலம்பாடி, தளுதாளா, தொண்டமாந்துறை.
வெள்ளிச்சந்தை, பாலக்கோடு, சர்க்கரை ஆலை பகுதி, கடமடை, கொல்லஹள்ளி, ஈண்டப்பட்டி, மாரண்டஹள்ளி, புலிக்கரை, மல்லாபுரம், மொட்டூர், லக்கியம்பட்டி, பாரதிபுரம், செந்தில் நகர், ஒட்டப்பட்டி, வேகட்டம்பட்டி, தேவராசம்பட்டி, ஹவுசிங் போர்டு, மாதேமங்கலம்.
திருமங்கலம் மற்றும் கலிங்கபட்டி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
மணல்மேடு டவுன், சர்க்கரை ஆலை பகுதி, ரூரல் பகுதிகள், கொற்கை, பந்தநல்லூர். குதிகள் மற்றும் ஆவின் பீடர் பகுதிகள்.
காந்தி நகர், ராதாகிருஷ்ணா நகர், 12வது கிராஸ் காந்திநகர், ஸ்ரீ சாய்ராம் நகர், ஸ்ரீராம் நகர், காங்கேயநல்லூர் கிராமம், சிப்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் (Sidco), வைபவ் நகர், வெள்ளக்கல்மேடு, 8வது கிழக்கு மெயின் ரோடு, வி.ஜி.ராவ் நகர், சீமூர், செங்குட்டை, கல்புதூர், இபி காலனி, விருதம்பட்டு, தாராபடவேடு மற்றும் காட்பாடி.
ஒரத்தநாடு டவுன் பகுதிகள் மற்றும் சாக்கோட்டை பகுதிகள், வலங்கைமான், கோவிந்தகுடி, ஆலங்குடி, மருவத்தூர், கொரடாச்சேரி, செல்லூர், ஊர்குடி, பாதூர்.
திருசிற்றம்பலம், மயிலம் ரோடு, கடப்பேரிக்குப்பம், பூத்துறை, காசிபாளையம், கொண்டிமேடு, கலைவாணர் நகர், பட்டனூர், மொரட்டாண்டி, எம்.கே.சாவடி, நாவற்குளம், கோட்டக்குப்பம், முதலியார்சாவடி, மாத்தூர், எல்லத்தரசு.
செந்தாமங்கலம், அசநெல்லிக்குப்பம், திருமால்பூர், எஸ்.கொளத்தூர், கணபதிபுரம் மற்றும் பள்ளூர் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்கள்.
புளியம்பட்டி, வாட்டர் ஒர்க்ஸ் பகுதி, பொதியம்பாளையம், மில் பீடர், செல்வம் பீடர், சக்தி முருகன், ஆனந்த் டெக்ஸ்டைல்ஸ் சோலார், வைகிங் டெக்ஸ்டைல்ஸ், அனுக்ரஹா பீடர், ஹட்சன் பீடர், மேட்டுப்பாளையம், டி.என்.பட்டி பீடர், வெள்ளகோவில் பீடர் II, பாப்பினி, அழகேந்திரா சோலார், சிவஜோதி சோலார், ஸ்வெலெக்ட் பீடர் I & II.
காரணைப்பேரிச்சனூர், கண்டாச்சிபுரம், முகையூர், ஏ.கூடலூர், அயந்தூர், ஆலம்பாடி, சென்னகுணம், ஆற்காடு, சத்தியகண்டநல்லூர், மேல்வாலை, ஒதியத்தூர், சித்தலிங்கமடம், புதுப்பாளையம், எஸ்.பிடாரம்பட்டு, பரனூர், கடகனூர், வி.சிட், அரசூர், அனத்தூர், செம்மங்காலம், குமாரமங்கலம், பேரங்கியூர், இருவேல்பட்டு, மாமந்தூர், ஆலங்குப்பம், தென்மங்கலம், கரடிப்பாக்கம், மேலமங்கலம், மாதம்பட்டு, இருந்தை, அரும்பட்டு, கரப்பட்டு, செம்மார், கிராமம், வி.பி.நல்லூர்.
தளவாப்பட்டி, கரூர் டெக்ஸ் பார்க், சிக்ஸ் ரோடு, எஸ்.ஜி.புதூர், மணல்மேடு, காக்கவாடி, குள்ளம்பட்டி, வையாபுரிம்பட்டி, அத்தையம்பரப்பு, கறுப்பம்பாளையம், தும்பிவாடி, பள்ளபாளையம், தாதம்பாளையம், அரவக்குறிச்சி டவுன், அண்ணா நகர், தமிழ் நகர், மண்மாரி, வேலாம்பாடி, ரெங்கராஜ் நகர், மொளையாண்டிபட்டி, பெரியசீதாபட்டி, சௌந்தராபுரம், லிங்கமநாயக்கன்பட்டி, ஈனங்கனூர், வேடிக்காரன்பட்டி, தலையாரிபட்டி, மொடக்குர், குறும்பபட்டி, பாறையூர், விராலிபட்டி, நவமரத்துபட்டி, புதுப்பட்டி, குறிகாரன் வலசு, ஈசநத்தம், மணமேட்டுபட்டி, Z-ஆலமரத்துபட்டி, அம்மாபட்டி, முத்துகவுண்டனூர், செல்லிவலசு, காருங்கல்பாட்டி, சாந்தப்பேட்டை, பண்ணாபட்டி, கொத்தபாளையம், கரடிபட்டி, பெரியவலயப்பட்டி, ஆர்.பி.புதூர்.