தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் முதலீட்டு திட்டம்! முதலீடு + வட்டி உறுதி

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் எப்படி முதலீடு செய்வது, வட்டி என்ன என்பதை இங்கே தெரிந்து  கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 23, 2025, 03:30 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய திட்டம்
  • முதலீடு செய்பவர்களுக்கான வாய்ப்பு
  • எப்படி விண்ணப்பிப்பது? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் முதலீட்டு திட்டம்! முதலீடு + வட்டி உறுதி

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு (TANGEDCO) நிதியுதவி அளிப்பதற்காகத் தொடங்கப்பட்ட ஓர் அமைப்பு தான் தமிழ்நாடு மின்விசை நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனம்(TNPFIDCL) ஆகும். இதன் செயல்பாடுகளில் ஒன்றாக, நிலையான வைப்புத் நிதித் திட்டங்களும் (Fixed Deposits) செவ்வனே செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இத்திட்டங்களைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

இருவகைத் திட்டங்கள்: முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்ப, இருவகையான திட்டங்கள் உள்ளன. இதில் ஓராண்டு முதல் அதிகபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை முதலீடு செய்ய முடியும். இவ்விரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்த பட்ச முதலீடு ரூ.1 இலட்சம்.

திட்டம் 1 : இதன் கீழ் தனிநபர்கள், தனியார் சங்கங்கள், தனியார் அறக்கட்டளைகள் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் விண்ணப்பிக்க இயலும்.
திட்டம் 2 : இது திட்டம் 1-இல் குறிப்பிட்டவை தவிர்த்து, மற்ற நிறுவனங்கள், அரசு அறக்கட்டளைகள், அரசு சங்கங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வட்டி விகிதங்கள் எவ்வளவு?

மேற்சொன்ன திட்டங்களுக்கு, இரு நடைமுறைகளின் கீழ் வட்டி விகிதங்கள் அளிக்கப்படுகிறது. அவை, கூட்டு வைப்பு நிதி (Cumulative Deposit) மற்றும் கூட்டு அல்லாத வைப்பு நிதி (Non- Cumulative Deposit)

திட்டம் 1 : கூட்டு வைப்பு நிதி - ஆண்டுக்கு 8.10 சதவிகிதம் முதல் 8.50 சதவிகிதம் வரை வட்டித் தொகை வழங்கப்படும். கூட்டு அல்லாத வைப்பு நிதி - ஆண்டுக்கு 8.2.5 சதவிகிதம் முதல் 8.77 சதவிகிதம் வரை வட்டித் தொகை அளிக்கப்படுகிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கு கூடுதல் வட்டி உண்டு.

திட்டம் 2 : கூட்டு வைப்பு நிதி - ஆண்டுக்கு 6.70 சதவிகிதம் முதல் 6.90 சதவிகிதம் வரை வட்டி வழங்கப்படுகிறது. கூட்டு அல்லாத வைப்பு நிதி - 6.70 சதவிகிதம் முதல் 6.90 சதவிகிதம் வரை வட்டி அளிக்கப்படுகிறது.கூட்டு வைப்பு நிதி முறையில், நம் வட்டிக்கும் வட்டி உண்டு என்பது கூடுதல் சிறப்பம்சம்.கூட்டு அல்லாத வைப்பு நிதி முறையில், மாதம், காலாண்டு, ஓராண்டு என கால அடிப்படையில் நம் வட்டித் தொகையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

திட்டத்தில் இணைவது எப்படி?

இத்திட்டத்தில் எந்தவொரு இந்தியக் குடிமக்களும் இணைந்து பயன்பெற முடியும். நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகம் அல்லது www. tapowerfinance.com என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம். படிவத்துடன் முதலீட்டுக்கான காசோலையையும், நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும். ஆன்லைன் மூலமாகவும் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

தேவையான ஆவணங்கள்:

புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், வங்கிக்கணக்கு நகல், மூத்த குடிமக்களுக்கான வயது சான்றிதழ், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு (NRI) கூடுதல் ஆவணங்கள் அவசியம்.

வைப்பு நிதி ரசீது பெறுவது எப்படி? 

வைப்புத் தொகையை நேரில் செலுத்தும் பட்சத்தில், பதிவு அலுவலகத்திலேயே அதற்கான ரசீது வழங்கப்படும். மேலும், www.mpowerfinance.com என்ற இணையதளம் அல்லது கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் உள்ள TNPFC மொபைல் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் இ-வைப்பு நிதி ரசீதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

வருமான வரி உண்டு

வருமான வரிச் சட்டம் 1961 -இன் படி, ஒரு நிதியாண்டில் ஒரு வைப்புதாரருக்கு செலுத்தக்கூடிய வட்டித் தொகை ரூ.5 ஆயிரத்தைத் தாண்டினால், வரி பிடித்தம் செய்யப்படும். வருமான வரிவிலக்கு பெற, 1.5G அல்லது 15H படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். படிவத்தில் பான் (PAN) எண்ணைக் குறிப்பிடப்பட வேண்டியது கட்டாயம்.

முன்னரே பணம் பெற முடியும்

திட்டம் தொடங்கப்பட்ட மூன்று மாதங்களுக்குள், வைப்புத் தொகையை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படாது. கெடுவாய்ப்பாக, வைப்புதாரர் இறக்க நேர்ந்தால், மூன்று மாதங்களுக்குள் வட்டி இல்லாமல் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படும். ஆறு மாதங்கள் முடிவடையும் முன்பே கணக்கை முடித்துக் கொள்ள நேரிட்டாலும் வட்டித் தொகை வழங்கப்படாது. ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமாக உள்ள வைப்புத் தொகையை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற, வைப்புதாரர் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும். ரூ.1 கோடிக்கும் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில், 15 நாட்களுக்கு முன்னர் அறிவிப்பு கொடுக்கலாம்.

கடன் பெறும் அம்சம்

திட்டம் தொடங்கி மூன்று மாதங்களுக்குப் பின்னர், நம் வைப்புத் தொகையில் 70 சதவிகிதம் வரை கடன் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதிகபட்சம் இருமுறை கடன் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். கடனுக்கான வட்டியானது. வைப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் வட்டி விகிதத்தை விட 2 சதவிகிதம் அதிகம்.

பொதுவான நடைமுறைகள்  

* நம் வைப்புத் தொகையின் முதிர்வு காலம் முடிந்த பிறகு, வட்டித் தொகையைப் பெற்றுக் கொண்டு, அடுத்த 90 நாட்களுக்குள் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். முதலீட்டுதாரர் கணக்கு தொடங்கும் போதே, நாமினியை நியமித்துக் கொள்ளலாம். தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ மற்றொரு நபரை நாமினியாக நியமிக்க முடியும். இது தனிநபர் (In/lividual) கணக்குகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

* 18 வயது பூர்த்தியடையாத ஒருவரை நாமினியாக நியமிக்க, பிறப்புச் சான்றிதழின் நகலைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

* வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் (NRI), அதிகபட்சம் மூன்று வருடங்களுக்கு மட்டுமே முதலீடு செய்ய முடியும். வைப்பு நிதிக்கான இரசீது, முறையாகப் பரிவர்த்தனை செய்ததற்கான சான்றிதழ் ஆகிய ஆவணங்களைக் காண்பித்து வைப்புத் தொகையைப் பெற்றுக் கொண்டு கணக்கை முடித்துக் கொள்ளலாம்.

* தனிநபர்கள் தொடங்கி தனியார் நிறுவனங்கள், அரசு நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகள், தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் என எல்லா தரப்பினரும் பயன்பெறும் வகையில் இத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தனியார் வங்கிகளுக்கு இணையான வட்டி விகிதங்களை வழங்கும் தமிழ்நாடு மின்விசை மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து விரும்புவர்கள் பயன்பெறலாம்.

