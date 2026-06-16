/தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 17) மின்தடை.. 7 மணி நேரம் பவர்கட்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

Tamil Nadu Powercut June 17: பராமரிப்பு பணிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை 7 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மாலை 4 மணிக்கு பிறகு, வழக்கம் போல் மின் விநியோகம் இருக்கிறது.
மின்தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து மின்வாரியம் முன்கூட்டியே அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்பது குறித்து மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, அதற்கு ஏற்றவாறு மக்கள் தங்கள் பணிகளை செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
மின்வாரியம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்கானூர், மதுக்கூர் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மேலும், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செந்தூர், நாக்ந்தூர், மரூர், பேரணி, பாலப்பட்டு, நொடிமொழியனூர், விளாங்கம்பாட்டி, வீடூர், பாதிராம்புளி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சேலம் மாவட்டத்தில் பூலம்பட்டி, பில்லுக்குறிச்சி, வன்னியர்நகர், வலியசெட்டியூர், கல்லுக்கடை, சித்தூர், வெடிக்காரன் பாளையம், குஞ்சம்பாளையம், வெள்ளரிவெள்ளி, கல்லப்பாளையம், நெடுங்குளம், கோனேரிப்பட்டி, கல்வதங்கம், பூமணியூர் புதுப்பட்டி நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மேலும், எடப்பாடி, வி.என்.பாளையம், அவனியூர், வேம்பநேரி, குருபப்பட்டி, மலையனூர், தங்கயூர், அம்மன்கட்டூர், எறுமைப்பட்டி, தாதாபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மேலும், சேலம் மாவட்டத்தில் வாழைப்பாடி, செல்லூர், குறிச்சி, அபிநவம், கே.புதூர், வேம்பதிதாளம், காந்தி நகர், சித்தர் கோயில், சீரகப்பாடி, ஆர்.புதூர், கே.கே.நகர் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
திருச்சி மாவட்டத்தில் அமையபுரம், வீரப்பூர், வேங்கைக்குச்சி, ஆனையூர், பாலப்பட்டி, கே.சமுத்திரம், வெள்ளிவாடி, மஞ்சம்பட்டி, வேங்கைக்குறிச்சி, மராத்திரெட்டியப்பட்டிமலையடிப்பட்டி, கரபொட்டப்பட்டிபட்டி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், திருச்சியில் அண்ணாநகர், புதிய ஜிஹெச், பாரதியார் நகர், காட்டுப்பட்டி, கீழபொய்கை பட்டி, கஸ்தூரி பட்டி, திருமலையான் பட்டி, அடைக்கம் பட்டி, ஸ்லாம் பட்டி, அட்மாட் சாலை, பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், பண்ணக்கொம்பு, அமையாபுரம், பண்ணப்பட்டி, பெருமாம்பட்டி, அமலக்காபட்டி, தனமலைப்பட்டி, கருதகோவில்பட்டி, தண்ணீர், வாடிகப்பட்டி, பாலகிருதம்பட்டி, பொய்கைப்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், மாம்பலாசாலை, டிரங்க் சாலை, கும்பகோணதன் சாலை, காந்தன் என்ஜிஆர், வெள்ளிகிழமை சாலை, கீழ உல் வீதி, திமிராய சமுத்திரம், சின்னை பை பாஸ் ரோடு, திருவாளர் சோலை, கீழ வாசல், பட்டர்வொர்த் RD, குறிஞ்சி CLG, சௌக், டவுன் ஸ்டேஷன், EB RD, வெள்ளை வெற்றிலை காரா ST, தைல்கரா ST, பாபு RD, வசந்த என்ஜிஆர், NSB RD, வலக்கை மண்டி, பூலோகநாதர் கோவில்நகர் வீதி, விஸ்வாஷ் என்ஜிஆர், வசந்தா என்ஜிஆர் ஆகிய இடங்களில் 7 மணி நேரம் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தில் விளாங்குறிச்சி, தண்ணீர் பந்தல், லட்சுமி நகர், முருகன் நகர், சேரன்மா நகர், குமுதன் நகர், ஜீவன் நகர், சேங்கலிப்பன் நகர், நவக்கரை, வீரப்பனூர், காலிப்புரம், சாவடி புதூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. மேலும், கீரநாதம், வரதையங்கார்பாளையம், இடிகரை, அத்திபாளையம், சரவணம்பட்டி சில பகுதிகள், விஸ்வாசபுரம், வருவாய்நகர், கரண்டுமேடு, வில்லங்குறிச்சி சில பகுதிகள், சிவனந்தபுரம், சத்தியரோடு, சங்கரவீதி, ரவி தியேட்டர், வின்சேலம் மாவட்டத்தில் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.