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தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 17) மின்தடை.. 7 மணி நேரம் பவர்கட்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

Tamil Nadu Powercut June 17: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 17) பராமரிப்பு பணிகளுக்கு பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:14 PM IST
தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 17) மின்தடை.. 7 மணி நேரம் பவர்கட்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?
Image Credit: Tamil Nadu Powercut June 17

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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