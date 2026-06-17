Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 18) மின்தடை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 18) மின்தடை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Tamil Nadu Powercut June 17: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 18) பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. கோவை, சென்னை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:18 PM IST
தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 18) மின்தடை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 18) மின்தடை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்
TN Powercut2 min ago
2
Viral Video3 min ago
3
TN Govt11 min ago
4
crime35 min ago
5
Guru1 hr ago