/தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 18) மின்தடை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? முழு லிஸ்ட்

Tamil Nadu Powercut June 17: தமிழகத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக குறிப்பிட்ட இடங்களில் தினந்தோறும் மின்தடையை மின்வாரியம் செய்து வருகிறது. தமிழகத்தில் 7 மணி நேரத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூன் 18) பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. கோவை, சென்னை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி 7 மணி நேரம் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்படுகிறது. எனவே, அவை என்னென்ன பகுதிகள் என்று பார்ப்போம்.
சென்னையில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்திற்கு ஐயப்பந்தாங்கல், பல்லாவரம், திருவேற்காடு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது. திருவேற்காடு பகுதிகளில் பள்ளிக்குப்பம், சண்முகா நகர், கூட்டுறவு நகர் நான்காம் கட்டம், அன்னம்மாள் தெரு, சவிதா கல்லூரி, பிஎச் சாலை பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
பல்லாவரம் பகுதியில் நாகல்கேணி, குரோம்பேட்டை, திருநீர்மலை, பிரதான சாலை, பஜனை கோவில், ரெட்டமலை ஸ்ரீனிவாசன், கோதண்டம் நகர், கல்யாணிபுரம் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை. ஐயப்பன்தாங்கல் பகுதியில் மவுண்ட் பூந்தமல்லி சாலை, முருகன் கோயில் தெரு, அமமன் நகர், இந்திரா நகர், ஜானகியம்மாள் நகர் பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
கோவையில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை எம்.என்.பாளையம்., வாழைக்கொம்புநாகூர், சுப்பையகவுண்டன்புதூர், ஆலங்காடவு, வளந்தையமரம், மீனாட்சிபுரம், குளத்துப்புதூர், பரியோத்து, தீவன்ஷாபுதூர், கணபதிபாளையம், கோவிந்தபுரம், காளியப்பகவுண்டன்புதூர், ஆத்துபொள்ளாச்சி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், முத்தூர், அய்யம்பாளையம், நல்லூர், வடுகபாளையம், மண்ணூர், ராமப்பட்டினம், தேவம்பாடி, வல்லையகவுண்டனூர், போடிபாளையம், சக்திகார்டன், கோல்டன்சிட்டி, காந்திநகர், பொன்னாபுரம், சங்கம்பாளையம், வளவநகர், ஜே.ஜே.காலனி, வெங்கடாசகோலனி பகுதிகளிலும் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஆடுதுறை, பேராவூரணி, மின்னகர் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மதுரை மாவட்டத்தில் திருமங்கலம், பாண்டூர், நமச்சிவாயபுரம், முத்துராமலிங்கபுரம் - ஆலடிப்பட்டி, மீனாட்சிபுரம், மண்டபசாலை, கத்தாலாம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மணல்மேடு, சர்க்கரை ஆலை, கிராமப்புறம், கொற்கை, பந்தநல்லூர் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஹாரூர், மோபிரிப்பட்டி, அகரஹாரம், பேத்தூர், சாந்தம்பட்டி, அச்சல்வாடி, சின்னக்குப்பம், கோபிநாதம்பட்டி எக்ஸ் ரோடு, நாதியனூர், மொரப்பூர், நைனகவுண்டம்பட்டி, சென்னம்பட்டி, எலவாடை, தம்பிசெட்டிபட்டி, கிட்டனூர், நாச்சினம்பட்டி, மருதிப்பட்டி புதூர், கல்லடிப்பட்டி, அப்பியம்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், தோப்பூர், சேகரப்பட்டி, கம்மம்பட்டி, எருமப்பட்டி, வெள்ளார், சோழியனூர், தீவட்டிப்பட்டி, மூக்கனூர், இலத்தூர், ஜோடுகுளி, குண்டுகால், தளவாய்பட்டி, கொண்டரெட்டியூர் பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
எரிச்சாநத்தம் - நடைநேரி, அம்மாபட்டி, ஏ.கரிசல்குளம், கீழக்கோட்டையூர், சூரைக்கைபட்டி, நரிக்குடி - வீரசோழன், மினாகுளம், மேலப்பருத்தியூர், ஒட்டங்குளம், பரளாச்சி - கானாவிளக்கு, தும்முச்சின்னம்பட்டி, தொப்பலக்கரை, ராஜகோபாலபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.