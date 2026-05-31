/பள்ளி வாயில்களில் கட்டண விவரங்களை வைக்க உத்தரவு: மாநில தகவல் ஆணையம் அதிரடி

Tamil Nadu private School Fees : தனியார் பள்ளிகள் வசூலிக்கும் கட்டணத்தை வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும் என மாநில தகவல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
Tamil Nadu private School Fees : தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து தனியார் மெட்ரிக் மற்றும் சிபிஎஸ்இ (CBSE) பள்ளிகள், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆகியவை மாணவர்களிடமிருந்து வகுப்பு வாரியாக வசூலிக்க வேண்டிய கல்வி கட்டண விவரங்களை, அந்தந்த பள்ளியின் வாயில்கள் முன்பாகவும், இணையதளங்கள் மூலமாகவும் வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும் என மாநில தகவல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கட்டண விவரங்களை மாணவர் சேர்க்கையின் போது வழங்கப்படும் விண்ணப்பப் படிவங்களிலேயே முறையாக அச்சிட்டு வழங்கவும், இந்த உத்தரவுப்படி பள்ளி நிர்வாகங்கள் செயல்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் தனியார் பள்ளிகளுக்கான இயக்குநருக்கு ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எம். லியாகத் அலி என்பவர், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 26 அன்று தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் (RTI) கீழ் ஒரு மனுவை அளித்திருந்தார். அதில், தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி வசூலிக்கப்பட வேண்டிய கல்வி கட்டண விவரங்களைக் கோரி மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகளுக்கு மனு அனுப்பியிருந்தார்.
ஆனால், இந்த மனு முதலில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலகத்திலிருந்து மாவட்ட கல்வி அலுவலருக்கும், பின்னர் அங்கிருந்து அனைத்து மெட்ரிக் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும், அதன்பிறகு மீண்டும் தனியார் பள்ளிகளுக்கான மாவட்ட கல்வி அலுவலருக்கும் என மாற்றி மாற்றி அனுப்பப்பட்டது. உரிய காலக்கெடுவுக்குள் எந்தவொரு தகவலும் அளிக்கப்படாமல், அதிகாரிகளின் இத்தகைய அலட்சியப் போக்கினாலும், இழுத்தடிப்பு நடவடிக்கைகளினாலும் மனுதாரருக்கு மூன்றரை ஆண்டுகளாகத் தகவல் கிடைக்காமல் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் லியாகத் அலி இது குறித்து மாநில தகவல் ஆணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த மாநில தகவல் ஆணையர் வி.பி.ஆர். இளம்பரிதி, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கமே "வெளிப்படைத்தன்மை" தான் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார். மனுதாரரைக் காக்க வைத்து அலட்சியப்படுத்தியதற்காகக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்த ஆணையம், இதனால் மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக ₹25 ஆயிரத்தை வழங்க வேண்டும் என தற்போது பணியில் உள்ள கோவை மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரிக்கு (பொதுத் தகவல் அலுவலர்) உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதேபோல, இந்த மனுவைத் தேவையில்லாமல் மற்ற அதிகாரிகளுக்குத் திருப்பி விட்டு காலதாமதம் ஏற்படுத்தியதற்காக, அப்போதைய முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி, அவரது நேர்முக உதவியாளர் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கான மாவட்ட கல்வி அதிகாரி ஆகியோருக்கு ஏன் தலா ₹25 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கக்கூடாது எனக் கேள்வி எழுப்பி, அவர்கள் அனைவரும் வரும் ஜூன் 15 அன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைக் கருதி, தங்களின் பொருளாதாரத் தகுதியையும் வரம்பையும் மீறி கல்விக்காக அதிக பணம் செலவழித்து வருகின்றனர். எனவே, அவர்கள் செலவழிக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கணக்கு விவரங்களை தெரிவிக்க வேண்டியது கல்வி நிறுவனங்களின் அத்தியாவசிய கடமை என்று ஆணையம் அதன் உத்தரவில் மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவின்படி பள்ளி நிர்வாகங்கள் முறையாகச் செயல்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி வரும் ஜூன் 15 அன்று நேரில் ஆஜராகி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, மாநில தகவல் ஆணையம் இந்த விசாரணையைத் தள்ளி வைத்துள்ளது.