  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கவும் - முக்கிய அறிவிப்பு

10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கவும் - முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Public Exam: 10 ஆம் வகுப்பு, 11 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 21, 2025, 02:28 PM IST
  • அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் முக்கிய அறிவிப்பு
  • பொதுத்தேர்வு எழுத மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தல்

10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கவும் - முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Public Exam: மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் 2026 பொதுத் தேர்வுகள் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது. பத்தாம் வகுப்பு, மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (Arrear) மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு தேர்வுகளுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். நடைபெறவுள்ள மார்ச் / ஏப்ரல் 2026, பத்தாம் வகுப்பு / மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (Arrear)/இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான தனித்தேர்வர்களிடமிருந்து, இணைய தளம் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது.

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாட்கள்:

மார்ச் / ஏப்ரல் 2026, பத்தாம் வகுப்பு / மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (Arrear) / இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தனித் தேர்வர்கள், 22.12.2025 (திங்கட் கிழமை) முதல் 07.01.2026 ( புதன்கிழமை) வரையிலான நாட்களில் (ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் அரசு விடுமுறை நாட்கள் நீங்கலாக) காலை 11.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை, மாவட்டவாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கக சேவை மையங்களுக்கு (Service Centres) நேரில் சென்று இணையதளம் மூலம் தங்களது விண்ணப்பத்தினை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

அரசுத் தேர்வுகள் இயந்தக சேவை மையங்கள் மற்றும் தனித்தேர்வர்களுக்கான அறிவுரைகள்:

மாவட்ட வாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கக சேவை மையங்களின் (Government Examinations Service Centres) விவரங்கள் மற்றும் ஆன்- லைனில் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்தல் குறித்த தனித் தேர்வர்களுக்கான தகுதி மற்றும் அறிவுரைகள் ஆகியவற்றை www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பதாரர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், இவ்விவரங்களை அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலகங்கள், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலகங்கள் மற்றும் அனைத்து அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களிலும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

முக்கிய குறிப்பு: விண்ணப்பிக்க வரும் தேர்வர்கள் அனைவரும் தங்களது ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் கடவுச்சீட்டு அளவு புகைப்படம் (Passport Size Photo)-2 ஆகியவற்றை உடன் எடுத்துச் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தேர்வுக்கால அட்டவனை

மார்ச் / ஏப்ரல் 2026, பத்தாம் வகுப்பு / மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (Arrear) / இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகளுக்கான தேர்வுக் கால் அட்டவணைகளை www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்

1. 10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகளை கடந்த ஆண்டுகளில் தவறவிட்டவர்கள் தனித்தேர்வர்களாக மீண்டும் பொதுத்தேர்வுகளை எழுதலாம்
2. மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் 2026ல் பொதுத் தேர்வுகள் நடக்க உள்ளது.
3. இதற்கான தேர்வு அட்டவணைகள் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளன
4. மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி விண்ணப்பிக்கவும்

பொதுத்தேர்வு அட்டவணைகள்

12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2026

02.03.2026 - தமிழ்
05.03.2026 - ஆங்கிலம்
09.03.2026 - வேதியியல், கணக்கியல், புவியியல்
13.03.2026 - இயற்பியல், பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்புத் திறன்கள்
17.03.2026 - கணிதம், விலங்கியல், வணிகம், மைக்ரோ உயிரியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவுமுறைகள், ஜவுளி & உடை வடிவமைப்பு, உணவு சேவை மேலாண்மை, வேளாண் அறிவியல், நர்சிங் (General)
23.03.2026 - உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், அடிப்படை மின்னணு பொறியியல், அடிபப்டை சிவில் பொறியியல், அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் பொறியியல், அடிப்படை மெக்கானிக்கல் பொறியியல், ஜவுளி தொழில்நுப்டம், அலுவலக மேலாண்மை
26.03.2026 - தொடர்பு ஆங்கிலம், நெறிமுறைகள் மற்றும் இந்திய கலாச்சாரம், கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாடு, உயிரி வேதியியல், மேம்பட்ட தமிழ், வீட்டு அறிவியல், அரசியல் அறிவியல், புள்ளியியல், நர்சிங் (VOCATIONAL), அடிப்படை எலெக்ட்ரிக்கல் பொறியியல்

12-ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு 2026

12-ம் வகுப்பிற்கு செய்முறை தேர்வு 2026 பிப்ரவரி 9 முதல் 14-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2026

11.03.2026 - தமிழ்
16.03.2026 - ஆங்கிலம்
25.03.2026 - கணிதம்
30.03.2026 - அறிவியல்
02.04.2026 - சமூக அறிவியல்
06.04.2026 - விருப்ப மொழி

10-ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு 2026

10-ம் வகுப்பிற்கு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2026 மே 20-ம் தேதி (20.05.2026) வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

11-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2026

இந்த கல்வி ஆண்டு முதல் 11 ஆம் வகுப்பிற்கு பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அரியர் மாணவர்களுக்கு மட்டும் தேர்வு அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, 2026 மார்ச் 3 முதல் 27 வரை தேர்வு நடைபெறும். செய்முறைத் தேர்வு பிப்ரவரி 16 முதல் 21 வரை நடைபெறும். தொடர்ந்து, பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 20-ம் தேதி வெளியிடப்படும்.

மேலும் படிக்க | உங்கள் வீட்டில் பள்ளி மாணவர்கள் இருக்கிறார்களா? ரூ.10,000 உதவித்தொகை பெறலாம்!

மேலும் படிக்க | ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! TET தேர்வில் முக்கிய மாற்றம்.. முதல்வர் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

