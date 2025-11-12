2026 விடுமுறைப் பட்டியல் : பொங்கல் மற்றும் சனி, ஞாயிறு விடுமுறைகள் விவரம்

Tamil Nadu Public Holidays 2026: தமிழ்நாட்டில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பொது விடுமுறைப்பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. தலைமைச் செயலர் முருகானந்தம் அவர்கள் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் 24 நாட்கள் பொது விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விடுமுறைகள் அனைத்தும் அரசு துறைகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்குப் பொருந்தும். இருப்பினும், சில விடுமுறைகள் வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டுமே தனிப்பட்டவை என்ற குறிப்பும் இந்த உத்தரவில் உள்ளது.
ஜனவரி மாத விடுமுறைகள்
புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் ஜனவரி 01, வியாழக்கிழமை அன்று ஆங்கில புத்தாண்டு விடுமுறை வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, பொங்கல் பண்டிகை விடுமுறைகளாக:
* பொங்கல் - ஜனவரி 15 (வியாழன்)
* திருவள்ளுவர் நாள் - ஜனவரி 16 (வெள்ளி)
* உழவர் திருநாள் - ஜனவரி 17 (சனி)
குடியரசு நாள் விடுமுறையானது ஜனவரி 26, திங்கள் கிழமை அன்று வருகிறது.
பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரை
பிப்ரவரி மாதத்தில் தைப்பூசம் பண்டிகை வருகிறது, ஆனால் இது பிப்ரவரி 01, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வருவதால், அது வார விடுமுறையுடன் இணைந்து விடுகிறது. மார்ச் மாதத்தில், தெலுங்கு வருட பிறப்பு மார்ச் 19, வியாழன் அன்றும், ரம்ஜான் மார்ச் 21, சனிக்கிழமை அன்றும் வருகிறது. மகாவீரர் ஜெயந்தி மார்ச் 31, செவ்வாய்க்கிழமை அன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 01, புதன்கிழமை அன்று வரும் வங்கிகள் ஆண்டு கணக்கு விடுமுறை, வங்கிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஏப்ரல் மாதத்தின் மற்ற விடுமுறைகள்:
* புனித வெள்ளி - ஏப்ரல் 03 (வெள்ளி)
* தமிழ்புத்தாண்டு - ஏப்ரல் 14 (செவ்வாய்)
* மே முதல் ஜூலை வரை
தொழிலாளர் தினமான மே நாள் மே 01, வெள்ளிக்கிழமை அன்று வருகிறது. இஸ்லாமியப் பண்டிகைகளில் ஒன்றான பக்ரீத் மே 28, வியாழக்கிழமை அன்று விடுமுறையாகும். ஜூன் மாதத்தில், மொகரம் பண்டிகை ஜூன் 26, வெள்ளிக்கிழமை அன்று வருகிறது.
ஆகஸ்ட் முதல் செப்டம்பர் வரை
நாட்டின் சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் 15, சனிக்கிழமை அன்று விடுமுறை. மேலும், மிலாதுநபி ஆகஸ்ட் 26, புதன்கிழமை அன்றும், கிருஷ்ண ஜெயந்தி செப்டம்பர் 04, வெள்ளிக்கிழமை அன்றும் வருகின்றன. விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை செப்டம்பர் 14, திங்கள் கிழமை அன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை
அக்டோபரில் வரும் முக்கிய விடுமுறைகள்:
* காந்தி ஜெயந்தி - அக்டோபர் 02 (வெள்ளி)
* ஆயுத பூஜை - அக்டோபர் 19 (திங்கள்)
* விஜயதசமி - அக்டோபர் 20 (செவ்வாய்)
நவம்பர் மாதத்தில் வரவிருக்கும் தீபாவளிப் பண்டிகை நவம்பர் 08, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வருவதால், இதுவும் வார விடுமுறையுடன் இணைந்து விடுகிறது. ஆண்டின் இறுதியில், கிருஸ்துமஸ் பண்டிகை டிசம்பர் 25, வெள்ளிக்கிழமை அன்று விடுமுறையாக வருகிறது.
வார இறுதி நாட்களில் (சனி மற்றும் ஞாயிறு) வரும் பொது விடுமுறைகள் - 2026
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது விடுமுறைப் பட்டியலில், வார இறுதி நாட்களான சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வரும் முக்கிய விடுமுறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விடுமுறைகள் காரணமாக, அரசு ஊழியர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் கூடுதல் விடுமுறைப் பலன் கிடைக்காது.
வார இறுதி நாட்களில் வரும் விடுமுறைகள்:
உழவர் திருநாள் - ஜனவரி 17, சனிக்கிழமை அன்று வருகிறது.
தைப்பூசம் - பிப்ரவரி 01, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வருகிறது.
ரம்ஜான் - மார்ச் 21, சனிக்கிழமை அன்று வருகிறது.
சுதந்திர தினம் - ஆகஸ்ட் 15, சனிக்கிழமை அன்று வருகிறது.
தீபாவளி - நவம்பர் 08, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வருகிறது.
ஆக, 2026 ஆம் ஆண்டின் மொத்தம் 24 பொது விடுமுறைகளில், மேற்கண்ட 5 நாட்கள் வார இறுதி நாட்களில் வருவதைக் காணலாம். இதன் விளைவாக, வேலை நாட்களுக்கு இடையில் உள்ள விடுமுறைகளின் எண்ணிக்கை 19 ஆக உள்ளன.
மேலும் படிக்க | பள்ளிகளுக்கு 12 நாட்கள் விடுமுறை! வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க: வயதானவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசு!
மேலும் படிக்க: ஆதார் பதிவு, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு குட் நியூஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ