  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்தில் அப்டேட் - அரசின் குட் நியூஸ்

Pudhumai Penn: புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:44 PM IST
  • அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட புள்ளி விவரம்

Pudhumai Penn: அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்களை தமிழ்நாடு செயல்படுத்துகிறது என்ற புள்ளி விவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், அரசுப் பள்ளியில் படித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவது குறித்தும், அதில் எத்தனை லட்சம் பேர் பயனாளிகளாக உள்ளனர் என்ற விவரத்தை அதில் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்

இத்திட்டத்தின்கீழ் 6 முதல் 12 வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளிகளிலும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியிலும் பயின்ற மாணவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 2024-2025 ஆம் கல்வியாண்டில் 3.28 இலட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

புதுமைப்பெண் திட்டம்

அரசுப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்து உயர்கல்வியைக் கற்கும் காலத்தில் மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் புதுமைப்பெண் திட்டத்தின்கீழ் 2022-23 ஆம் கல்வியாண்டில் 2,09,365 மாணவியர்களுக்கும்; 2023-24ஆம் கல்வியாண்டில் 2,73,596 மாணவியர்களுக்கும்; 2024-25ஆம் கல்வியாண்டில் 4,13,072 மாணவியர்களுக்கும் மாதம் தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் படித்து உயர்கல்வியைத் தொடரும் மாணவிகளுக்கும் ரூ.1,000 வழங்கப்படுகிறது.

தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனறித் தேர்வு

பள்ளி மாணவர்களின் தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், 2022-23 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் 11-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கு தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனறித் தேர்வு நடத்தப்பட்டு 1,500 மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையாக மாதம் ரூ.1,500 வீதம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வில் 500 மாணவர்கள், 500 மாணவியர்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 1,000 மாணாக்கர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு ஊக்கத்தொகையாக ஒரு கல்வியாண்டிற்கு 10 மாதங்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000/- வீதம் வழங்கப்படுகிறது.

குறுஞ்செய்தி மூலம் மாணவர்களுக்குத் தேர்வு முடிவுகள்

10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு, இரண்டு தேர்வு முடிவுகளும் ஒரே நாளில் ஏறத்தாழ 17.50 இலட்சம் மாணாக்கர்களுக்கு குறுஞ்செய்தியாகவும் / இணையதளத்திலும் 2022 ஆம் ஆண்டுமுதல் வெற்றிகரமாக வெளியிடப்படுகிறது.

இணையவழியில் சான்றிதழ்கள் பெறும் வசதி

டிசம்பர் 2023 முதல் மாணவர்களின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களின் இரண்டாம் படி, மதிப்பெண் சான்றிதழ்களின் சான்றிட்ட நகல், புலப்பெயர்ச்சி சான்றிதழ்கள் மற்றும் தனித்தேர்வர்களுக்கான தமிழ் வழியில் பயின்றமைக்கான சான்றிதழ்கள் இணையவழியில் பெறும் வசதி தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் / டிசம்பர் 2024-ல் ஃபெஞ்சல் புயல் மற்றும் வெள்ளத்தால் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை இழந்த 484 பேருக்கு மதிப்பெண்
சான்றிதழ்கள் கட்டணமின்றி உடனடியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் விடைத்தாள் நகல்

மேல்நிலை பொதுத்தேர்வு மாணாக்கர்களுக்கு நடைமுறையிலிருக்கும் விடைத்தாள் நகல் வழங்கும் நடைமுறை 2004 மார்ச் முதல் பத்தாம் வகுப்பு மாணாக்கர்களுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவரங்களை தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Pudhumai PennTamil PudhalvanTN Govt SchemeTamil Nadu governmentTamil nadu latest news

