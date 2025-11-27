English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் புதிய புயல் - பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Alert : வங்கக்கடலில் நிலைக் கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:44 AM IST
  • தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம்
  • சென்னையை நோக்கி புதிய புயல்
  • வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் புதிய புயல் - பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

வங்கக்கடலில் நிலைக் கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வடதமிழ்நாடு, புதுச்சேரியை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கணிப்பின்படி, நாளை, வெள்ளிக்கிழமை காலைக்குள் இந்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், அன்றைய தினம் நள்ளிரவு வட இலங்கையையொட்டிய கடல் பகுதியில் புயலாகவும் மாற வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டை நோக்கி புயல்?

இதைத்தொடர்ந்து வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் 29-ந்தேதி சனிக்கிழமை காலை தமிழ்நாட்டின் டெல்டா கடற்கரைப் பகுதியை வந்தடையும் என்றும், டெல்டா பகுதிகளில் புயலின் முன் பகுதி நுழையும் அதாவது நிலப்பகுதிகளில் ஊடுருவும் என்றும், பின்னர் வடக்கு திசையில் சென்னை நோக்கி நகர்ந்து, 30-ந்தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரவு சென்னைக்கு அருகில் கரையை கடக்கவோ அல்லது கரைக்கு அருகில் நிலைக்கொள்ளவோ வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்துள்ளார். 

மழைக்கு எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு?

இதன் காரணமாக காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் நாளையில் இருந்து 30-ந்தேதி காலை வரையிலும், வருகிற 29-ந்தேதி காலையில் இருந்து அடுத்த மாதம் (டிசம்பர்) 1-ந்தேதி வரையில் சென்னை உள்ளிட்ட வடகடலோர மாவட்டங்களிலும் பரவலாக கனமழை பதிவாக வாய்ப்பு உள்ளது.

நவம்பர் 27: தூத்துக்குடி, இராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 28: தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கன முதல் மிக கனமழையும், இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, கடலூர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 29: புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கன முதல் மிக கனமழையும், சில இடங்களில் அதி கனமழையும்

இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, இராணிப்பேட்டை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 30: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் சில இடங்களில் அதி கனமழையும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், இராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் புதுவையில் கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

ஆழ்கடலுக்கு சென்றுள்ள மீனவர்கள் உடனே கரைக்குத் திரும்ப வேண்டும். தமிழக கடலோர பகுதிகள், குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகள், கேரள கடலோர பகுதிகள், லட்சத்தீவு மற்றும் மாலத்தீவு பகுதிகள், தென் வங்கக்கடல், அந்தமான் கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் நவம்பர் 29-ஆம் தேதி வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை எச்சரிக்கை

கனமழை தொடர்பாக புதுச்சேரி வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது வலுப்பெற்று அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் அதாவது, நவம்பர் 28, 2025 முதல் டிசம்பர் 1, 2025 வரை புயலாக, புதுச்சேரி கடற்கரைக்கு இணையாக நகர்ந்து செல்லக் கூடும் என்றும் இதன் காரணமாக, நமது பகுதிகளில் மிக கன மற்றும் அதி தீவிர மழை பெய்யக்கூடும் என்பதாலும் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை (Orange Alert) விடுத்துள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் யாவரும் எச்சரிகையுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

பொதுமக்கள் யாவரும் கீழ் காணும் ஆலோசனைகளை தவறாது கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் புதுச்சேரி மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்:

1. மிகவும் அவசியம் இருந்தால் அன்றி வெளியே செல்லவதை தவிர்க்கவும்.
2. குறிப்பாக, இடி மின்னல் நேரங்களில், வெளியில் செல்வதை அறவே தவிர்க்கவும்.
3. நீங்கள் வெளியில் இருக்கும் போது இடி மின்னல் வர நேர்ந்தால், வெட்ட வெளியில் நிற்காமல் உடனடியாக அருகாமையில் உள்ள பாதுகாப்பான கட்டிடத்தின் பாதுகாப்பை நாடவும்.
4. மின் கம்பங்கள், மரங்கள், பயன்பாட்டில் இல்லாத பழைய கட்டிடங்கள் கீழே நிற்க வேண்டாம்.
5. குழந்தைகளை வெளியே விளையாட அனுமதிக்க வேண்டாம்.
6.ஏதேனும் மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்து கிடைக்க நேர்ந்தால், அதன் அருகில் செல்ல வேண்டாம்.
7. அத்தியாவசிய மருந்துகளை வாங்கி வைத்துக்கொள்ளவும். 
8. மூழ்கிய நீரின் வழியாக வாகனம் ஓட்டாமல் இருப்பது நல்லது. இது வாகனத்தை பாதிக்கும். இந்த சூழ்நிலையில் உதவி பெறுவது கடினம்.
9. உங்கள் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களான வீட்டில் பால், ரொட்டி போன்ற அடிப்படை பொருட்கள், மற்றும் உணவுப் பொட்டலங்களை இருப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
10. அனைத்து முக்கிய ஆவணங்களை நீர்புகாத பைகளில் பாதுகாப்பாக வைக்கவும்.
11.மின்சாரம் தடைப்பட்டால் அனைத்து மின் சாதனங்களையும் அணைத்து வைக்கவும்.
12. சுடவைத்து வடிகட்டிய நீரைக் குடிக்கவும்.
13.நீங்கள் வெளியில் இருந்து வரும்போது, உங்கள் கைகளையும் கால்களையும் சரியாகக் கழுவுங்கள். 
14.நீங்கள் வெளியில் இருக்கும்போது மின்னல் ஏற்பட்டால், உங்கள் செல்போனை அதிகமாகப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
15.வதந்திகளை நம்பாமல், அரசு அளிக்கும் வழிகாட்டுதல் மற்றும் எச்சரிக்கைகளை மட்டும் பின்பற்றவும்.

பொதுமக்கள் பேரிடர் தொடர்பான தங்களது புகார்களுக்கு இலவச அழைப்பு எண்களான 1077, 1070, 112 அல்லது 9488981070 என்கிற எண்ணில் வாட்சப் தகவல் ஆகியவற்றின் வழியாக தெரிவிக்கலாம். அதிகாரபூர்வ எச்சரிக்கை மற்றும் ஆலோசனைகள் தெரிந்து கொள்ள, தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் Sachet app-னை தங்களது செல் போனில் பதிவிறக்கம் செய்துகொண்டு பயன்படுத்துங்கள் என புதுச்சேரி அரசு சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

