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தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் 8 வரை மழை நீடிக்கும்: 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி வரை பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:44 PM IST
தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் 8 வரை மழை நீடிக்கும்: 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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