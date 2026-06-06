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தமிழகத்தில் 4 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை! ஜூன் 11 வரை மழை நீடிக்கும்; வெயிலும் குறையும்

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் பருவமழை காரணமாக இன்று 4 மாவட்டங்களில் மின கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஜூன் 11 வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை தொடரும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாகக் குறையும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:14 AM IST
தமிழகத்தில் 4 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை! ஜூன் 11 வரை மழை நீடிக்கும்; வெயிலும் குறையும்
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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