Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /சென்னையில் நாளை வெளுக்கப்போகும் மழை.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

சென்னையில் நாளை வெளுக்கப்போகும் மழை.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

வடக்கு கடலோர தமிழகத்தில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் நாளை மழைக்கும், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:59 PM IST
சென்னையில் நாளை வெளுக்கப்போகும் மழை.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னையில் நாளை வெளுக்கப்போகும் மழை.. 4 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
Tamil Nadu weather1 min ago
2
Sivaganga10 min ago
3
Aavin milk22 min ago
4
chennai powercut41 min ago
5
Mayiladuthurai49 min ago