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மக்களே உஷார்! ஜூன் 4-ல் தொடங்கும் பருவமழை: தமிழகத்தில் ஜூன் 8 வரை வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: ஜூன் 4-ல் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கவுள்ள நிலையில், வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் ஜூன் 8 வரை பரவலாக கனமழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:13 AM IST
மக்களே உஷார்! ஜூன் 4-ல் தொடங்கும் பருவமழை: தமிழகத்தில் ஜூன் 8 வரை வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை!
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R Balaji

R Balaji

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