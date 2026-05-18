Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தமிழகத்தில் மே 24 வரை கொட்டப்போகும் கனமழை.. சென்னையிலும் மழை வெளுக்கும்!

தமிழகத்தில் மே 24 வரை கொட்டப்போகும் கனமழை.. சென்னையிலும் மழை வெளுக்கும்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, மே 24 வரை ஒரு வாரத்திற்குப் பரவலாக மழை நீடிக்கும் எனச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக இன்று மற்றும் நாளை கோவை உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 18, 2026, 03:11 PM IST|Updated: May 18, 2026, 03:11 PM IST
தமிழகத்தில் மே 24 வரை கொட்டப்போகும் கனமழை.. சென்னையிலும் மழை வெளுக்கும்!
Image Credit: Images Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
என்னால் முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை! PTR விலகலுக்கு என்ன காரணம்?

என்னால் முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை! PTR விலகலுக்கு என்ன காரணம்?

PTR Palanivel Thayagarajan21 min ago
2

சூட்கேசில் தலையில்லா சடலம்! பெண் உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசிய கொடூரம்..

Beheaded Body22 min ago
3

Tamil Nadu Live : தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்பு, புதிய பாடத்திட்டம் அமல், தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu live news25 min ago
4

அரசுப் பள்ளி புதிய பாடத்திட்டம், மாற்றுச் சான்றிதழ் புதிய ரூல்ஸ் - தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu new syllabus34 min ago
5

ஆதார் அப்டேட்: ஜூன் 14 ஆம் தேதிக்குள் இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்

Aadhaar51 min ago