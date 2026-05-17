/மே 26-ல் தென்மேற்கு பருவமழை! தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு 15 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Update: மே 26-ல் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கவுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு 15 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
கோடை வெயிலின் தாக்கம் ஆங்காங்கே நீடித்து வந்தாலும், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கோடை மழை மக்களைக் குளிர்வித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான தென்மேற்கு பருவமழை எப்போது தொடங்கும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, வரும் மே 26 ஆம் தேதி வாக்கில் கேரளப் பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாதகமான சூழல் நிலவுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நேற்று மாலை வலுவிழந்தது. இருப்பினும், குமரிக்கடல் மற்றும் வடகிழக்கு தமிழகத்தின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சிகள் காரணமாகவும், விதர்பா முதல் மன்னார் வளைகுடா வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாகவும் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை நீடிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக, நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று மற்றும் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
நாளை (மே 18) திங்கட்கிழமை தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் சூறாவளிக் காற்றுடன் கீழ்க்கண்ட 15 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, கரூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி.
தலைநகர் சென்னையைப் பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு (மே 17, 18) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 டிகிரி செல்ஸியஸ் வரையிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்ஸியஸை ஒட்டியும் பதிவாகலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்று வீசும் போது போதிய பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.