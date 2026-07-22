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தமிழகத்தில் 28 ஆம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு.. எங்கெல்லாம்? சென்னைக்கும் அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டலக் கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாகத் தமிழகம் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஜூலை 28 வரை பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:35 PM IST
தமிழகத்தில் 28 ஆம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு.. எங்கெல்லாம்? சென்னைக்கும் அலர்ட்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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