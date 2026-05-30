/தமிழகத்திற்கு மழை அலர்ட்: கோவை, திருச்சி, ஈரோடு உள்ளிட்ட 17 மாவட்டங்களில் ஜூன் 1 வரை கனமழை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, ஜூன் 1 ஆம் தேதி வரை கோவை, திருச்சி, ஈரோடு உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும், சென்னையின் சில பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் மே மாத வெயில் கொளுத்தி வரும் நிலையில், மக்கள் அவதிபட்டு வருகின்றனர். அவ்வப்போது சில மாவட்டங்களில் மட்டும் கனமழை பெய்து சற்று சூட்டை தனித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ஜூன் 01 ஆம் தேதி வரை கோவை, திருச்சி, ஈரோடு உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், சுமார் 3.1 கிமீ முதல் 5.8 கிமீ உயரத்தில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தமிழக பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, இன்று (மே 30) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் (மே 31 & ஜூன் 01) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
02-06-2026: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
03-06-2026 மற்றும் 04-06-2026: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரையில், இன்று (மே 30) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஓரிரு பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40-41° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28-29° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
டெல்டா வெதமேன் ஹேமசந்திர் வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிவிப்பிலும் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், தர்மபுரி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், நாமக்கல், ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், கரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர் போன்ற வட உள் மாவட்டங்களில் மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், தென்காசி மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் மிதமான இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்.
காவிரி டெல்டா பகுதி மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும் நள்ளிரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்.
இன்று (மே 30) மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் திருவண்ணாமலை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. பௌர்ணமி அன்று கிரிவலம் செல்ல திட்டமிடுபவர்கள் இடியுடன் கூடிய மழை குறித்து கவனமாக இருக்கவும் என அறிவுறுத்தி உள்ளார்.