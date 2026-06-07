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தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. 13 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக தமிழகத்தில் ஜூன் 11 ஆம் தேதி வரை பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:50 PM IST
தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. 13 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை!
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R Balaji

R Balaji

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தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. 13 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை!
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