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அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு சென்னையில் மழை வெளுக்கும்.. 13 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: கர்நாடகா முதல் குமரிக்கடல் வரையிலான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் ஜூலை 4 வரை இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும், கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:49 PM IST
அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு சென்னையில் மழை வெளுக்கும்.. 13 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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