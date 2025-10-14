தீபாவளிக்கு முன் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்!

Ration Card : தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இப்போது தீபாவளி பரிசு அறிவித்துவிட்டது. அடுத்தாக, விரைவில் பொங்கல் பரிசு அறிவிக்க உள்ளது. இந்த பொங்கல் பரிசில் இம்முறை என்னென்ன பொருட்கள் இடம்பெறும் என ஆவலாக காத்திருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களிடம் முக்கிய வேண்டுகோள் ஒன்றை விடுத்துள்ளது. அதாவது, முறையாக மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்காதவர்கள், விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தங்களின் ரேஷன் கார்டு அட்டையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை முன்னுரிமையற்ற குடும்ப அட்டை, முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, சர்க்கரை விருப்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா மற்றும் பொருளில்லா அட்டை என 5 வகையான ரேஷன் அட்டைகள் செயலில் உள்ளன. குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையைப் பொறுத்து தான் அட்டை வகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இவற்றில் பொருளில்லா அட்டை (NPHH-NC) வைத்திருப்பவர்கள் நியாய விலைக் கடைகளில் எந்தப் பொருளையும் வாங்க முடியாது. மற்ற ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அவரவர் ரேஷன் கார்டு வகையை பொறுத்து ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ரேஷன் கடைகளுக்கும் உள்ள ரேஷன் கார்டு அட்டைகளைப் பொறுத்தே மாந்தோறும் ரேஷன் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. ஆனால், சிலர் முறையாக ரேஷன் பொருட்கள் வாங்குவதில்லை. அப்படி இருப்பவர்களில் தங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வேண்டாம் என நினைத்தால், தங்களின் ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
இது தொடர்பான அறிவிப்பை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிவிப்பில், திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில் இயங்கிவரும் அனைத்து நியாய விலைக்கடைகளிலும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பெறாத குடும்ப அட்டைதாரர்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பெற விருப்பமில்லை எனில் விட்டுக்கொடுக்கலாம். மேற்படி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்களது உரிமத்தினை விட்டுக்கொடுக்க உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை வலைதளத்தின் (www.tnpds.gov.in) மூலமாக தங்களது குடும்ப அட்டையினை பொருளில்லா குடும்ப அட்டையாக (NPHH-NC) மாற்றிக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரேஷன் கார்டு வகையை ஆன்லைனில் மாற்றுவது எப்படி?
தமிழ்நாடு அரசின் www.tnpds.gov.in என்ற வெப்சைட்டுக்கு செல்லவும். முகப்பு பக்கத்தின் நடுப்பகுதியில் ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்ற என்ற ஆப்சன் இருக்கும். அந்த லிங்கை கிளிக் செய்தால், ரேஷன் கார்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். அதன்பிறகு, ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றுவது குறித்தும், எந்தவகையான கார்டுக்கு மாற விரும்புகிறீர்கள் என்பது குறித்த விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.இதனையடுத்து, உங்களின் கார்டு மாற்றம் குறித்து அதிகாரிகள் பரிசீலித்து ஒப்புதல் கொடுப்பார்கள். தமிழ்நாடு முழுவதும் இருப்பவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும், தங்களின் ரேஷன் கார்டு வகையை மாற்றிக்கொள்ள ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இதேபோல் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். www.tnpds.gov.in வெப்சைட்டில் சென்று, புதிய குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க என்ற ஆப்சனை தேர்வு செய்யவும். அதன்பிறகு புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்ப பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். அங்கே உங்கள் பெயர், குடும்ப உறுப்பினர்கள் விவரம், மொபைல் எண், ஆதார் எண், மின் கட்டண ரசீது உள்ளிட்ட ஆவணங்களை சமர்பிக்கவும். இறுதியாக உங்களுக்கு விண்ணப்ப நிலை குறித்து அறிந்துகொள்ள ஒப்புகைச் சீட்டு கொடுக்கப்படும். அதனை வைத்து நீங்கள் உங்களின் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
