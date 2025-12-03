ரேஷன் கார்டு : இன்றே கடைசி! 3 முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

Ration card : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசு கொடுத்திருக்கும் முக்கிய தகவலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு வந்து வழங்குவது இன்று கடைசி நாள், நகல் குடும்ப அட்டை விநியோகம், ரேஷன் கடை செயல்பாடுகளை இணையவழியில் கண்காணிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு ஆகிய மூன்று தகவல்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ரேஷன் பொருள் விநியோகம் இன்று கடைசி
தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் 65 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் பொருட்களை வீடுகளுக்கே சென்று பொருட்களை விநியோகம் செய்துகிறது. டிசம்பர் மாதம் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் டிசம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆம் தேதிகளில் ரேஷன் பொருட்கள் மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்து, அதன்படி பொருட்களும் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பணி இன்றுடன் முடிவடைகிறது. மீண்டும் அடுத்த மாதம் மட்டுமே ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு வந்து விநியோகம் செய்யப்படும். ஒருவேளை ரேஷன் பொருட்கள் வீட்டுக்கு தேடி வந்தபோதும் பெறாதவர்கள், குடும்ப உறுப்பினரை ரேஷன் கடைக்கு அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
நகல் குடும்ப அட்டை
ஒரிஜினல் குடும்ப அட்டை தொலைந்துவிட்டால், தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைனிலேயே நகல் குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதுதொடர்பாக அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு, 7, 38, 778 நகல் குடும்ப அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. நகல் குடும்ப அட்டை வேண்டும் என்பவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, 50 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இந்த கார்டு ரேஷன் கார்டில் உள்ள முகவரிக்கே அஞ்சல்துறை மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும். நேரில் சென்று வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
எப்படி ஈஸியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்றால், தமிழ்நாடு அரசின் https://www.tnpds.gov.in/ வெப்சைட்டுக்கு செல்லுங்கள். அங்கே முகப்பு பக்கத்தில் வலது பக்க ஓரத்தில் ’நகல் குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க’ என்ற ஆப்சன் இருக்கும். அதனை நீங்கள் கிளிக் செய்து, கேட்கப்படும் தகவல்களை பூர்த்தி செய்து ஈஸியாக நகல் குடும்ப அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதாவது உங்களின் ஒரிஜினல் குடும்ப அட்டை தொலைந்து இருந்தால், அவர்கள் மட்டுமே இந்த அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ரேஷன் கடை - அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு
ரேஷன் கடைகளில் பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடர்பான பொது விநியோகத் திட்ட செயல்பாடுகளை இணையவழியில் கண்காணிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பொது விநியோகத் திட்ட செயல்பாடுகள் தற்போது மின்னணுமயமாக்கப்பட்டு (End to End Computerization) வருகிறது. இதன் மூலம் பொது விநியோகத்திட்ட நடவடிக்கைகள் MIS இணையதளத்தின் வழியாக கண்காணிக்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்படுள்ளது.
இந்நிலையில், தற்போது மாதாந்திர இறுதி நாட்களில் நியாயவிலைக்கடைப் பணியாளர்களை விற்பனை முனைய கருவியினை
ஆய்வுக்கூட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டு கலந்து கொள்ளுமாறு கூட்டுறவுத்துறை அலுவலர்கள் வற்புறுத்துவதாகவும் மற்றும் பொது விநியோகத்திட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகம் தொடர்பான தரவுகளை Manual ஆக எழுதி சான்றொப்பமிட்டு வழங்குமாறு நியாயவிலைக்கடை விற்பனையாளர்களைக் கட்டாயப்படுத்துவதாகவும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இனிவரும் காலங்களில் பொது விநியோகத் திட்டச் செயல்பாடுகளை MIS, Portal, IMPDS உள்ளிட்ட இணையதளங்களின் வழியாக கண்காணிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், நியாயவிலைக்கடை விற்பனையாளர்களை விற்பனை முனைய கருவியினை கூட்டுறவுத்துறை அலுவலகங்களுக்கு ஆய்விற்காக எடுத்துக் கொண்டு வரக் கட்டாயப்படுத்தும் வழக்கத்தைத் தவிர்த்திடவும் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகம் தொடர்பான தரவுகளை Manual ஆக கோரும் பழைய நடைமுறைகளைக் கைவிடுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது என சுற்றறிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
