மாதம் ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளத்தில் அரசு வேலை! டிகிரி படித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Government Job : அரசு வேலைவாய்ப்புக்கு காத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 பணிகளுக்கு நிகரான சம்பளத்தில் பணியாற்ற டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். திருச்சி மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள இந்த வேலைகளுக்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? தகுதிகள் என்ன? என்பது குறித்து விரிவாக இங்கே பார்க்கலாம்.
திருச்சி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் மத்திய பண்ணையில் பால் உற்பத்தியினை பெருக்கிட, தொடக்க கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்களின் கறவை மாடுகளுக்கு மருத்துவ வசதியினை அளிப்பது அவசியமாகிறது. எனவே, இவ்வொன்றியத்தில் தற்காலிக பணியில் காலியாக உள்ள 7 கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்களின் பணிநிலை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பபட உள்ளது.
எனவே, இவ்வொன்றியத்தில் காலியாக உள்ள 7 ஒப்பந்த கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்கள் பணியில் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள கால்நடை மருத்துவ பட்டதாரிகள் கீழ்கண்ட குறைந்தபட்ச தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
1. இளநிலை கால்நடை மருத்துவ பட்டப்படிப்பு.
2. கால்நடை மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு சான்றிதழ்.
3. சொந்த இருசக்கர வாகனம் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம்.
4. வயது வரம்பு - 50க்குள் இருக்க வேண்டும்.
5. கணிணி பயன்பாடு தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
மேற்கண்டவாறு தகுதி பெற்றுள்ள கால்நடை மருத்துவர்கள் தங்களின் கல்வித்தகுதி, பட்டப்படிப்பு, கால்நடை மருத்துவ கவுன்சில் பதிவு சான்றிதழ் மற்றும் இருசக்கர வாகன அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனத்தின் பதிவு சான்றிதழ் மற்றும் இரண்டு பாஸ்போட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் நகலுடன் வரும் 13.02.2026 அன்று காலை 11:00 மணியளவில் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிய வளாகத்தில் நடைபெற உள்ள நேரடி தேர்வில் கலந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்கான போக்குவரத்து செலவுகள் அனைத்தையும் தங்களது சொந்த பொறுப்பில் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் கீழ் இயங்கும் அன்னை சத்யா அரசு குழந்தைகள் இல்லத்தில் மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஆற்றுப்படுத்துநர் பணியில் பணிபுரிய தகுதியான நபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார். அரசாணை (நிலை) எண்.50, சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவுத்திட்டத் (சந 8(1)) துறை, நாள். 28.12.2020-இன்படி, தமிழ்நாடு அரசு குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் கீழ் இயங்கும் நாகப்பட்டினம் அன்னை சத்யா அரசு குழந்தைகள் இல்லத்தில் தங்கியுள்ள சிறார்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தல் சேவை வழங்குவதற்கு மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஆற்றுப்படுத்துநர் நியமனம் செய்யப்படவுள்ளனர்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இப்பதவிக்கு உளவியல் (Psychology) மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துதல் பாடத்தில் முதுகலை / இளங்கலைப் பட்டம் பெற்ற தகுதியான நபர்கள் தங்களது சுய விபரங்களுன் (Bio Data) கல்வி மற்றும் அனுபவ சான்றிதழ்கள் இணைத்து 10.02.2026-க்குள் நன்னடத்தை அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, அறை எண்.209, இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், நாகப்பட்டினம். என்ற முகவரிக்கு வந்துசேரும் வண்ணம் விண்ணப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.
சம்பள விவரம்
தகுதியான நபர்களிடமிருந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் உளவியல் மற்றும் ஆற்றுப்படுத்துதல் வல்லுநர்கள் கொண்ட தேர்வுகுழு மூலம் நடைபெறும் நேர்முகதேர்வு அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்படுவர். தெரிவு செய்யப்படும் ஆற்றுப்படுத்துநர்களுக்கு அவர்கள் வருகையின் அடிப்படையில் அரசாணை(நிலை) எண்.27-ன்படி, ஒரு மாதத்திற்கு 27 நாட்கள் வீதம் (ஒரு நிதி ஆண்டிற்கு 324 நாட்கள்) மதிப்பூதிய அடிப்படையில் ஒரு வருகைக்கு ரூ.1000/- (ரூபாய் ஓராயிரம் மட்டும்) வழங்கப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்புடைய மாவட்ட நன்னடத்தை அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு தெளிவு பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
