தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள ரூ.3000 - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்

Tamilnadu Government, Pension Scheme : தமிழ்நாடு அரசு நலிந்த கலைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.3000 வழங்கும் உதவித் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 8, 2025, 10:05 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதிய திட்டம்
  • மாதம் ரூ.3000 பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள ரூ.3000 - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்

Tamilnadu Government, Pension Scheme : பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்தவகையில், பாரம்பரிய கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு நலிந்த கலைஞர்களுக்கான மாதாந்திர நிதியுதவி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த மாதாந்திர நிதியுதவித் தொகை கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு மூவாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், இந்த உதவித்தொகை பெறும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையும் இப்போது அதிகரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கும் மாதம் 3000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது

நலிந்த கலைஞர்களுக்கான நிதியுதவித் தொகை திட்டத்தின் நோக்கம்

இந்தத் திட்டம் பல ஆண்டுகளாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும், தற்போதைய தமிழக அரசு இதனை மேலும் செம்மைப்படுத்தி, பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையையும், நிதி உதவியின் தொகையையும் தொடர்ந்து உயர்த்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றம் வாயிலாக இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அகவை முதிர்ந்த செவ்வியல் மற்றும் கிராமியக் கலைஞர்களின் பொருளாதாரச் சுமையைக் குறைப்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

இந்த திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்

2021-ஆம் ஆண்டு அறிவிப்பு:

முதன்முறையாக, 2021-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள், நலிந்த கலைஞர்களுக்கான மாதாந்திர நிதி உதவியை ரூ.2,000-லிருந்து ரூ.3,000-ஆக உயர்த்தினார். இந்த உயர்வு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுமார் 6,600 அகவை முதிர்ந்த கலைஞர்களுக்குப் பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. மேலும், 2018-19 மற்றும் 2019-20 நிதியாண்டுகளுக்கான நிலுவைத் தொகையாக, மொத்தம் 1,000 கலைஞர்களுக்கு நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணைகளும் வழங்கப்பட்டன.

2025-26-ஆம் ஆண்டு விரிவாக்கம்:

இந்தத் திட்டம் மேலும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டபடி, முதல் கட்டமாக 2,500 நலிந்த கலைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 நிதி உதவி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, செப்டம்பர் 5 ஆம்த தேதி இந்த நிகழ்வினை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்து, அடையாளமாக 10 நாடகக் கலைஞர்களுக்கும் நிதி உதவியை வழங்கியுள்ளார்.

திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

நிதியுதவி உயர்வு: நலிந்த கலைஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர நிதி உதவி ரூ.3,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டது.

பயனாளிகள் அதிகரிப்பு: முதலில் 1,000 கலைஞர்களாக இருந்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை, படிப்படியாக அதிகரித்து 2,500 கலைஞர்கள் வரை விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

வாழ்வாதார மேம்பாடு: இந்த நிதி உதவி, கலைஞர்களின் பொருளாதாரத் தேவைகளுக்குப் பக்கபலமாக அமைந்து, அவர்கள் தங்கள் கடைசி காலத்திலும் கௌரவமான வாழ்க்கையை வாழ உதவும் வகையில், இந்த உதவித்தொகை வழிவகை செய்கிறது.

கலைகளைப் பாதுகாத்தல்: இந்தக் கலைஞர்கள் தங்கள் கலைகளை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்லவும், நமது பாரம்பரியக் கலைகள் அழிந்துவிடாமல் பாதுகாக்கவும் இந்த நிதி உதவி ஒரு ஊக்கமாக அமைகிறது.

விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள்

இத்திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் பொதுவாக தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றம் அல்லது அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள கலைப் பண்பாட்டுத் துறை அலுவலகங்கள் மூலமாகப் பெறப்படுகின்றன. கலைப்பணியில் ஈடுபட்டதற்கான சான்றுகள், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் வயது சான்றிதழ் போன்ற சில அடிப்படை ஆவணங்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது தேவைப்படும். கலைஞர்களின் தகுதியை மதிப்பிட்டு, தகுதியான பயனாளிகளைத் தேர்வு செய்ய ஒரு குழு அமைக்கப்படும். அந்த குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இந்த உதவித் தொகையை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும்

Tamilnadu Government Pension Scheme Tamil Nadu Chief Minister Tamil Nadu Isai Nataka Mandram scheme Artist Pension Scheme

