தமிழக அரசு அதிரடி: பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கூடுதல் பணம்! முதியோருக்கு வீடு தேடி வரும் ரேஷன்!

பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கூடுதல் பணம், முதியோருக்கு வீடு தேடி வரும் ரேஷன் குறித்த அறிவிப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:48 PM IST
  • சேலம் ஆவின் வெளியிட்ட குட்நியூஸ்
  • பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு போனஸ்
  • சென்னையில் ரேஷன் பொருள் விநியோகம் தேதி அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் பால் உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கவும், விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. சேலம் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ள அதே வேளையில், சென்னையில் 'தாயுமானவர் திட்டத்தின்' கீழ் மார்ச் மாத ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரவுள்ளன.

பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு லிட்டருக்கு ரூ.4 ஊக்கத்தொகை: சேலம் ஆவின் அறிவிப்பு

கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், வெப்பத்தின் தாக்கம் மற்றும் கன்று பிறப்பு கால சுழற்சி காரணமாக பால் உற்பத்தி இயல்பை விட குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனைத் தடுக்கும் பொருட்டும், கிராமப்புற பால் உற்பத்தியாளர்களின் நிதி இழப்பை ஈடுகட்டவும் சேலம் மாவட்டக் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் (ஆவின்) அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது.

இது குறித்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் பொது மேலாளர் பி.குமரேஸ்வரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்: பிப்ரவரி 2026 மற்றும் மார்ச் 2026 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.1 கூடுதல் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். ஏற்கனவே தமிழக அரசு வழங்கி வரும் ரூ.3 ஊக்கத்தொகையோடு, தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ரூ.1-யையும் சேர்த்து மொத்தம் லிட்டருக்கு ரூ.4 ஊக்கத்தொகையாக உற்பத்தியாளர்களுக்குக் கிடைக்கும்.

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 780 தொடக்க பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பால் வழங்கும் விவசாயிகள் இதன் மூலம் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள். நாளொன்றுக்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் 5.75 லட்சம் லிட்டர் பால் அளவை சீராகப் பராமரிக்க இந்த நடவடிக்கை உதவும். பால் உற்பத்தியாளர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி தங்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாயுமானவர் திட்டம்: மார்ச் 2, 3-ல் வீடு தேடி வரும் ரேஷன் பொருட்கள்

தமிழக முதலமைச்சரின் மிக முக்கியமான திட்டங்களில் ஒன்றான 'தாயுமானவர் திட்டத்தின்' கீழ், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மார்ச் மாத அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விநியோகம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

முக்கிய அம்சங்கள்: 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியோர்கள் மற்றும் ரேஷன் கடைக்கு வர இயலாத மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லத்திற்கே சென்று பொது விநியோகத் திட்டப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மார்ச் 2026 மாதத்திற்கான விநியோகம் மார்ச் 2 (02.03.2026) மற்றும் மார்ச் 3 (03.03.2026) ஆகிய இரண்டு தேதிகளில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் செயல்பாட்டில் உள்ள 15 மண்டலங்கள்: சென்னையிலுள்ள அண்ணாநகர், ஆலந்தூர், பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூர், தேனாம்பேட்டை, அடையார், திருவொற்றியூர், மணலி, மாதவரம், தண்டையார்பேட்டை, ராயபுரம், திரு.வி.க.நகர், அம்பத்தூர், கோடம்பாக்கம் மற்றும் வளசரவாக்கம் ஆகிய மண்டலங்களில் இத்திட்டம் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

கண்காணிப்பு மற்றும் வழிமுறைகள்: கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் செயல்படும் 990 நியாயவிலைக் கடைகளின் விற்பனையாளர்கள் நேரடியாகப் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று பொருட்களை விநியோகிப்பார்கள். இந்த விநியோகத் தேதிகள் குறித்த தகவலை அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் பொது மக்கள் அறியும் வகையில் தகவல் பலகையில் எழுதி வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

