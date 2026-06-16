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22 நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்!

Tamil Nadu School Calendar 2026-27: நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான பள்ளி நாட்காட்டியை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. நாட்காட்டியின்படி, 2026-27ஆம் காலாண்டில்  மொத்த வேலை நாட்கள் 210 நாட்களாக  பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகரித்துள்ளது. மேலும்,  22 நாட்கள் மாணவர்களுக்கு அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுளள்து.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:38 AM IST
22 நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்!
Image Credit: Tamil Nadu School Calendar 2026-27

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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