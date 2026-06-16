/22 நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்!

Tamil Nadu School Calendar 2026-27: தமிழகத்தில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டு தொடங்கி நடந்து வருகிறது. கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையில், 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை இருக்கிறது என்பது குறித்து மாணவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், 2026-27: நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான நாட்காட்டியை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளுக்குமான 2026-27ஆம் கல்வியாண்டின் அதிகாரப்பூர்வ கால அட்டவணையை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நாட்காட்டியின் தேர்வுகள், விடுமுறை நாட்கள், மொத்த வேலை நாட்கள் போன்ற விவரக்ஙள இடம்பெற்றிருக்கிறது.
2026 -27ஆம் கல்வியாண்டில் மாணவர்களுக்கு 22 நாட்கள் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் 210 தினங்கள் வேலை நாட்களாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. பள்ளிகளுக்கு காலாண்டு தேர்வு வரும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி தொடங்கி, செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி வரை மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் பருவத்திற்கான அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 16ஆம் தேதி தொடங்கி, டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 3ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு விடுமுறை அளிக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை நாட்காட்டியில் தெரிவித்துள்ளது.
2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான இறுதி பள்ளி வேலை நாளாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி முதல் மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை தொடங்கும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்தாண்டில் பெரும்பாலான சனிக்கிழமைகளில் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|அரசு விடுமுறை நாட்கள்
|பண்டிகை
|ஜூன் 26
|மொஹரம்
|ஆகஸ்ட் 15
|சுதந்திர தினம்
|ஆகஸ்ட் 28
|மிலாதுன் நபி
|செப்டம்பர் 4
|கிருஷ்ண ஜெயந்தி
|செப்டம்பர் 14
|விநாயகர் சதூர்த்தி
|அக்டோபர் 2
|காந்தி ஜெயந்தி
|அக்டோபர் 19
|ஆயுதபூஜை
|அக்டோபர் 20
|விஜயதசமி
|நவம்பர் 9
|தீபாவளி
|டிசம்பர் 25
|கிறிஸ்துமஸ்
|ஜனவரி 1,2027
|ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
|ஜனவர 15,2027
|பொங்கல் விடுமுறை
|ஜனவரி 16,2027
|திருவள்ளூர் தினம்
|ஜனவரி 17, 2027
|உழவர் திருநாள்
|ஜனவரி 23, 2027
|தைப்பூசம்
|ஜனவரி 26, 2027
|குடியரசு தினம்
|மார்ச் 10, 2027
|ரம்ஜான்
|மார்ச் 26, 2027
|புனித வெள்ளி
|ஏப்ரல் 8, 2027
|தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு
|ஏப்ரல் 14, 2027
|தமிழ் வருடப்பிறப்பு, அம்பேத்கர் பிறந்த நாள்
|ஏப்ரல் 19, 2027
|மகாவீர் ஜெயந்தி
பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்ட நாட்காட்டியின் மூலம் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் தங்கள் வேலை நாட்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆசிரியர்கள் தங்கள் பாடத்திட்டத்தினை இதற்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டு நடத்தி முடிக்க வேண்டும என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் உங்கள் தேர்வுக்கு ஏற்ப தயாராகும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.