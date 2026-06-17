/தமிழக அரசு எச்சரிக்கை: கல்வி உதவித்தொகையெல்லாம் பொய், இப்படி செய்தி வந்தா நம்பாதீங்க!

Chennai: தமிழக அரசின் சார்பில் உதவித்தொகை வழங்கப்படுவதாகக் கூறி, பள்ளி மாணவர்களை குறி வைத்து, வாட்ஸ்அப் அழைப்புகள் வாயிலாக மோசடிகள் நடப்பதாகவும், அதை நம்பி பெற்றோர் ஏமாற வெண்டாம் என்றும் தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை எச்சரிகை விடுத்துள்ளது. வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) அழைப்புகள் செய்து, அதில் அரசு அதிகாரிகள் போல நடித்து, மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதாகக் கூறி மக்களை ஏமாற்றிப் பணம் பறிக்க முயற்சிக்கும் நபர்கள் குறித்து இந்த எச்சரரிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களை இந்த மோசடி கும்பல் குறிவைப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் ₹50,000 நிதியுதவி பெறத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, பள்ளிக் கல்வித் துறையின் பெயரை மோசடிக்காரர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இப்படிப்பட்ட மோசடிகள் பற்றிய புகார்கள் வந்த நிலையில், இச்சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, கல்வி உதவித்தொகை அல்லது நிதியுதவிக்காக அரசு எந்தவித முன்பணத்தையும் வசூலிப்பதில்லை என்று தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வத் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் பின்வரும் வழிகள் மூலமாக மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று துறை தெரிவித்துள்ளது:
இது தொடர்பாக பெற்றோருக்கு தமிழக அரசு பின்வரும் வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளது:
தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜூன் 4-ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டு, வகுப்புகள் தற்போது வழக்கம்போல் நடைபெற்று வருகின்றன. மாணவர்களுக்கு இலவசப் புத்தகங்கள், சீருடைகள் மற்றும் பிற கல்வி உபகரணங்களையும் அரசு வழங்கி வருகிறது. கல்வி ஆண்டின் தொடக்கமாக இருக்கும் இந்த நேரத்தை குறி வைத்து மோசடிக்காரர்கள் உதவித்தொகை என்ற போர்வையில் இத்தகைய மோசடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இத்தகைய இணையவழி மோசடிச் சம்பவங்களைக் கண்காணிப்பது தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அத்தகைய கும்பல்களைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க இணையக் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவுக்கு (Cyber Crime Branch) அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரிப்பதோடு இத்தகைய மோசடிச் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருவதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்; எனவே, மக்கள் கூடுதல் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் ஆகிறது என்பது அவர்களது கருத்தாக உள்ளது.