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தமிழக அரசு எச்சரிக்கை: கல்வி உதவித்தொகையெல்லாம் பொய், இப்படி செய்தி வந்தா நம்பாதீங்க!

TN Government: 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் ₹50,000 நிதியுதவி பெறத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, பள்ளிக் கல்வித் துறையின் பெயரை மோசடிக்காரர்கள் பயன்படுத்தி மோசடி செய்து வருவதாக தமிழக அரசு எச்சரிகை விடுத்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:52 PM IST
தமிழக அரசு எச்சரிக்கை: கல்வி உதவித்தொகையெல்லாம் பொய், இப்படி செய்தி வந்தா நம்பாதீங்க!
Image Credit: TN Government Warning on Whatsapp Scholarship Scam (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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தமிழக அரசு எச்சரிக்கை: கல்வி உதவித்தொகையெல்லாம் பொய், இப்படி செய்தி வந்தா நம்பாதீங்க
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