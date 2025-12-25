English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனவரியில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

ஜனவரியில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Holiday Announcement: கடலூர் மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 3ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.‌ எனவே அன்றைய தினம்  அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 25, 2025, 05:05 PM IST
  • ஜனவரி 3ஆம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
  • கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு
  • அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை

ஜனவரியில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

Cuddalore local holiday announcement: தமிழகத்தின் தற்போது 2025-26ஆம்  கல்வி ஆண்டு  நடந்து வருகிறது. காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகள் முடிவடைந்துள்ளது. தற்போது பள்ளி மாணவர்கள் அரையாண்டு விடுமுறையில் உள்ளனர்.  கடந்த வாரமே பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை தொடங்கிவிட்டது. டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் அரையாண்டு விடுமுறை தொடங்கின. அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி வழக்கம் போல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்தது. 

கடலூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை

அரையாண்டு விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகளும் நடத்தக்கூடாது என பள்ளிக்கல்வித்துறை தனியார் பள்ளிகளுக்கு எச்சரிக்கை  விடுத்துள்ளது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ளூர் விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது ‌. உள்ளூர்  விடுமுறை என்பது அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பொருந்தாது.  குறித்து மாவட்டங்களில் ஏதேனும் விசேஷ நாட்கள், விழாக்கள் இருந்தால் மட்டும் அந்த குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.

அதே தினத்தில் மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு வழக்கம் போல பள்ளிகள் அரசு அலுவலகங்கள்  அனைத்தும் செயல்படும். இந்த உள்ளூர் விடுமுறையை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்து வருகிறது. இந்த வகையில், கடலூர் மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 3ஆம் தேதி மாவட்ட நிர்வாகம் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் நடராஜர் கோவில் உள்ளது. சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் ஆருத்ர தரிசனம் ஜனவரி 3ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இந்த முக்கிய ஆன்மீக நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ள தமிழக முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில்  ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்ட மாவட்ட நிர்வாகம், கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.  இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், பிப்ரவரி 14-ம் தேதி வெள்ளி நாளாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை சிபி ஆதித்யா வெளியிட்டுள்ளார்.

ஜனவரி 7ஆம் தேதி  நீலகிரிக்கு விடுமுறை

நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு ஜனவரி 7ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாழும் படுகர் இன மக்களின் முக்கிய பண்டிகையான ஹெத்தை அம்மன் பண்டிகை ஜனவரி 7ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஜனவரி 24ஆம் தேதி பணிநாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாடப்புத்தகங்களை வழங்க உத்தரவு

2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான 3ஆம் பருவத்துக்கு பாடப் புத்தகம், நோட்டுகள், மாணவ, மாணவிகளின் எண்ணிக்கைகளுக்கு ஏற்ப, அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலகர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.  இந்த பாடப்புத்தகங்களை வழங்குவது தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 3ம் பருவத்துகக்கான பாடப்புத்தகங்கள், நோட்டுகள் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கும் முதல் நாளே வழங்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

