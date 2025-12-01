English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? முக்கிய அறிவிப்பு

நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday On November 2nd: கனமழை காரணமாக பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (டிசம்பர் 2) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதாவது, சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 1, 2025, 06:14 PM IST
  • கனமழை எச்சரிக்கை
  • பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை
  • வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. எங்கெங்கு? முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday:  டிட்வா புயல் காரமணாக, தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது. டிட்வா புயல் சென்னைக்கு 70 கி.மீ தூரத்தில் நிலை கொண்டுள்ளது. இதனால், அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.  இதற்கிடையில், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில்  தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. காலை முதலே விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருகிறது. 

சென்னையில் இரண்டு நாட்களுக்கு  மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், நாளை (டிசம்பர் 2) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இந்த நிலையில் தான்,   சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை (டிசம்பர் 2) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்க விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

