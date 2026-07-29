/Explainer: பள்ளிச் சத்துணவு திட்டம்: காமராஜர் தொடங்கி இன்று வரை.. எப்படி வளர்ச்சி பெற்றது?

அரசு பள்ளிக்கு சென்று படிக்கும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு தினமும் சத்தான உணவு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் திட்டமாக சத்துணவு திட்டம் விளங்கி வருகிறது. இந்த திட்டம் பலரை பள்ளிக்கூடத்தை நோக்கி ஈர்த்த ஒரு புரட்சிகரமான திட்டமாகும். தமிழகத்தில் விதக்கப்பட்ட இந்த விதை, இன்று இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் விருட்சமாக வளர்ந்து நிற்கிறது.
இத்திட்டம் அன்றைய நீதிக்கட்சி ஆட்சியில் சென்னை மாநகராட்சியில் சிறிய அளவில் பரிசோதிக்கப்பட்டு, பெருந்தலைவர் காமராஜரால் மாநிலம் முழுவதும் தொலைநோக்கோடு முறைப்படுத்தப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, எம்.ஜி.ஆரால் 'சத்துணவுத் திட்டமாக' உருவெடுத்தது. பின்னர் அடுத்தடுத்து வந்த ஆட்சிகளில் முட்டை, வாழைப்பழம் எனப் ஊட்டச்சத்து பட்டியல்கள் சேர்க்கப்பட்டு விரிவடைந்தது. இன்று காலை உணவுத் திட்டம் வரை உருமாறி நிற்கும் இத்திட்டத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணி, சமூகத்தில் அது ஏற்படுத்திய மாபெரும் மாற்றங்கள் மற்றும் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
நமது தாதா, அப்பா போன்றோர் கூறி கேட்டிருப்போம், பள்ளியில் உணவு கொடுத்தார்கள், அதன் காரணமாகவே பள்ளிக்கு படிக்க சென்றோம் என்று. இதற்கான முதல் விதை 1920 ஆம் ஆண்டு நீதிக்கட்சி ஆட்சிக் காலத்தில் அப்போதைய சென்னை மாநகராட்சித் தலைவராக இருந்த சர் பி.டி. தியாகராயரால் போடப்பட்டது. ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு மாநகராட்சிப் பள்ளியில் ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கும் திட்டம் முதன்முறையாக பரிசோதனை முறையில் தொடங்கப்பட்டது. பின்னர் மாணவர்களின் வருகை அதிகரித்தது. ஆனால் நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் சில அரசியல் காரணங்களால் பிற பகுதிகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படாமல் இத்திட்டம் முடங்கியது. இருப்பினும் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உணவு எவ்வளவு அவசியம் என்பதை இந்த முயற்சி உணர்த்தியது.
1954 ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பெருந்தலைவர் காமராஜர் பொறுப்பேற்றார். அவர் கிராமபுற ஏழைக் குழந்தைகள் பசியால் வாடுவதை கண்டு மனம் வருந்தினார். அப்போது பசியில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு எப்படி படிப்பு மண்டையில் ஏறும் என்ற கேள்வி அவரது மனதில் எழுந்தது. இதையடுத்து 1956 ஆம் ஆண்டு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசுத் தொடக்கப் பள்ளிகளிலும் "இலவச மதிய உணவுத் திட்டத்தை" காமராஜர் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார். இந்த திட்டத்தின் விளைவாக பள்ளிகளில் சேரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தது. தமிழ்நாட்டின் கல்விப் புரட்சிக்கு இதுவே அடித்தளமாக அமைந்தது.
1982 ஆம் ஆண்டு, அன்றைய முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர் இத்திட்டத்தில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றத்தை கொண்டுவந்தார். வெறும் 'மதிய உணவாக' மட்டுமே இருந்ததை, உணவின் தரத்தையும் ஊட்டச்சத்தையும் உயர்த்தி "புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டம்" எனப் பெயர் மாற்றினார். நிதிச்சுமை அதிகரிக்கும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் எச்சரித்தபோதிலும், "என் சிறுவயது பசியின் வேதனை எனக்குத் தெரியும்" என்று கூறி இத்திட்டத்தைத் துணிச்சலாக செயல்படுத்தினார். சமையலறைகள், அமைப்பாளர்கள், சமையலர்கள் என முறைப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு, காய்கறிகளுடன் கூடிய பருப்புச் சாதம் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டம் குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிலிருந்து மீளப் பெருமளவில் உதவியது.
எம்.ஜி.ஆருக்குப் பிறகு வந்த அரசுகள் இத்திட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தின. கலைஞர் மு.கருணாநிதி ஆட்சியில் 1989 ஆம் ஆண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முட்டை வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர் அது படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டு, வாரத்திற்கு 5 முட்டைகள் மற்றும் முட்டை சாப்பிடாத குழந்தைகளுக்கு வாழைப்பழம் வழங்கும் முறை அமல்படுத்தப்பட்டது.
பின்னர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் ஒரே மாதிரியான உணவுக்குப் பதிலாக, குழந்தைகளுக்கான ஊட்டச்சத்தை அதிகரிக்கப் பாசிப்பயறு, கொண்டைக்கடலை மற்றும் தக்காளி சாதம், எலுமிச்சை சாதம், சாம்பார் சாதம் என கலவை சாதம் வழங்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
2022 ஆம் ஆண்டு இத்திட்டம் சத்துணவையும் தாண்டி அடுத்த கட்டப் பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்தது. அன்றைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினால் "முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம்" தொடங்கப்பட்டது. பள்ளிகளுக்கு வருகை தரும் மாணவர்கள் காலை உணவை தவிர்க்க கூடாது என்பதற்காக இத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது.
சத்துணவுத் திட்டம் பல தசாப்தங்களாக பல்வேறு மாற்றங்களை கண்டு வரும் நிலையில், மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப உணவின் தரத்தையும் வகைகளையும் மேலும் மேம்படுத்தப் புதிய கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன.
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "பள்ளியில் சத்துணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வாரம் ஒருமுறை பிரியாணி வழங்குவது குறித்துத் தமிழக முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக" தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த அறிவிப்பு பள்ளி மாணவர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1920 இல் ஒரு சிறிய மாநகராட்சி பள்ளியில் வெறும் பசி போக்கும் முயற்சியாக தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், இன்று சத்துணவு, கலவை சாதம், காலை சிற்றுண்டி எனப் பல கட்டங்களை கடந்து பிரியாணி வழங்கும் யோசனை வரை உருவெடுத்துள்ளது. வறுமையால் எந்தவொரு குழந்தையும் கல்வி கற்காமல் போய்விடக் கூடாது என்ற உயரிய நோக்கத்தில் தொடங்கப்பட்ட தமிழகத்தின் முன்மாதிரித் திட்டம், இன்றும் பிற மாநிலங்களுக்கும் உலக நாடுகளுக்கும் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக திகழ்கிறது.