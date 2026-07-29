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Explainer: பள்ளிச் சத்துணவு திட்டம்: காமராஜர் தொடங்கி இன்று வரை.. எப்படி வளர்ச்சி பெற்றது?

1920ல் தொடங்கப்பட்ட பள்ளி உணவுத் திட்டம், காமராஜர், எம்.ஜி.ஆர். உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆட்சிகளின் மேம்பாடுகள் மூலம் இன்று காலை உணவுத் திட்டம் வரை பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ள வரலாற்றை இந்தக் கட்டுரை விளக்குகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 29, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:47 PM IST
Explainer: பள்ளிச் சத்துணவு திட்டம்: காமராஜர் தொடங்கி இன்று வரை.. எப்படி வளர்ச்சி பெற்றது?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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