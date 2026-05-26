/ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு.. தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்!

Tamil Nadu School Reopen June 4th: தமிழகத்தில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், கோடை வெயில் தாக்கம் காரணமாக ஜூன் 4ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
Tamil Nadu School Reopen June 4th: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் தற்போது கோடை விடுமுறையில் உள்ளனர். கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் ஜூன் 1ஆம் தேதி திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்து இருந்தது. ஆனால், கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இந்த நிலையில், பள்ளிகள் திறப்பை தமிழக அரசு தற்போது தள்ளி வைத்துள்ளது. அதாவது, தமிழகத்தில் அனைத்து வகுப்புகளுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதலே கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. 100 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் கோடை விடுமுறையில் உள்ளனர். ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் தேதி முதல் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை தொடங்கியது.
இதற்கு முன்பாகவே 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை தொடங்கியது. கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டது. பள்ளி திறப்புக்கு இன்னும் சில தினங்களே இருந்தன. இதனனால், சீருடை, புத்தகங்கள் விநியோகம் பணிகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை மேற்கொண்டது. ஆனால், வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது.
இதனால், பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிககை எழுந்தது. பல்வேறு தரப்பினர் பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (மே 26) முதல்வர் விஜய் பள்ளிக்கல்வித்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இந்த நிலையில், தமிழக அரசு பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, தமிழகத்தில் அனைத்து வகுப்புகளுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி (வியாழன கிழமை) பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. கோடை வெயில் காரணமாக பள்ளிகள் திறப்பு ஜூன் 4ஆம் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, 1 முதல் 3ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு ஜூன் 4ஆம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அனைத்து வகுப்புகளுக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு பள்ளிகள் வரும் ஜூன் 4ம் தேதி திறக்கப்படும்... #tnschools #tnsed #tndipr #CMJosephVijay pic.twitter.com/rFMyhxfR9x— Tamil Nadu School Education Department (@tnschoolsedu) May 26, 2026
முன்னதாக, நேற்று (மே 25) செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "ஜூன் ஒன்றாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என சொல்லி இருந்தோம். தமிழகத்தில் வீசி வரும் வெப்ப அலை காரணமாக அதனை மறுஆய்வு செய்யுமாறு கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன. ஒரு வாரத்திற்கு வெப்ப அலை, மழை இருக்குமா என வானிலை மையத்திடம் கேட்டுள்ளோம். அங்கிருந்து தகவல் வந்ததும் முதலமைச்சருடன் கலந்து பேசி ஆலோசிக்கப்படும்" என்றார். இந்த நிலையில், தற்போது பள்ளிகள் ஜூன் 4ஆம் தேதி திறக்கப்படும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.