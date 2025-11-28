English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டித்வா புயல் தீவிரம்: நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! எந்தெந்த மாவட்டம்?

டித்வா புயல் தீவிரம்: நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! எந்தெந்த மாவட்டம்?

Cyclone Ditwah School Colleges Holiday: டித்வா புயல் எதிரொலியாக நாளை (நவம்பர் 29) கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 28, 2025, 02:51 PM IST
  • டித்வா புயல் எதிரொலி
  • நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
  • எந்த மாவட்டம்?

Trending Photos

IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Team India
IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon11
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
camera icon8
Venus Mercury Transit
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
டித்வா புயல் தீவிரம்: நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! எந்தெந்த மாவட்டம்?

Cyclone Ditwah Latest Update: வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகி உள்ள டித்வா புயல் வட தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. சென்னைக்கு தெற்கு சுமார் 520 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலும் புதுச்சேரிக்கு சுமார் 440 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலும் இந்த புயல் மையம் கொண்டுள்ளது. இது மணிக்கு 10 கி.மீ., வேகத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 30) அதிகாலையில் அதிகாலை வடதமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் அதனையொட்டிய தெற்கு ஆந்திர பிரதேச கடற்கரைகளுக்கு அருகில் கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Cyclone Ditwah School Colleges Holiday: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம்

இந்த புயல் தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களுக்கு அதிக மழையை தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களான மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று அரை நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருதி இந்த விடுமுறையானது விடப்பட்டுள்ளது. மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் அவசர உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மயிலாடுதுறைக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.

Cyclone Ditwah School Colleges Holiday: கடலூர் மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை 

டித்வா புயல் காரணமாக நாளை மாலை முதல் சென்னையில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை கடலோரப்பகுதிகளில் கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷமாக இருக்கக்கூடும் என்பதால், பொதுமக்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், நாளை (நவம்பர் 29) கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாவட்ட அட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், நிலைமை மோசமடைவதை பொறுத்து மற்ற மாவட்டங்களின் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. 

Cyclone Ditwah School Colleges Holiday: எங்கெல்லாம் எச்சரிக்கை

டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை (நவம்பர் 29) திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 30) சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தை நெருங்கும் Ditwah புயல்.. டெல்டாவுக்கு பறந்த அலர்ட்.. உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க: நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Cyclone DitwahSchool HolidayTamil Nadu weatherRain AlertIMD Alert

Trending News