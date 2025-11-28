டித்வா புயல் தீவிரம்: நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! எந்தெந்த மாவட்டம்?

Cyclone Ditwah Latest Update: வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகி உள்ள டித்வா புயல் வட தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. சென்னைக்கு தெற்கு சுமார் 520 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலும் புதுச்சேரிக்கு சுமார் 440 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலும் இந்த புயல் மையம் கொண்டுள்ளது. இது மணிக்கு 10 கி.மீ., வேகத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 30) அதிகாலையில் அதிகாலை வடதமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் அதனையொட்டிய தெற்கு ஆந்திர பிரதேச கடற்கரைகளுக்கு அருகில் கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
Cyclone Ditwah School Colleges Holiday: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம்
இந்த புயல் தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களுக்கு அதிக மழையை தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களான மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று அரை நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருதி இந்த விடுமுறையானது விடப்பட்டுள்ளது. மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் அவசர உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மயிலாடுதுறைக்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
Cyclone Ditwah School Colleges Holiday: கடலூர் மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை
டித்வா புயல் காரணமாக நாளை மாலை முதல் சென்னையில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை கடலோரப்பகுதிகளில் கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷமாக இருக்கக்கூடும் என்பதால், பொதுமக்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், நாளை (நவம்பர் 29) கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாவட்ட அட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், நிலைமை மோசமடைவதை பொறுத்து மற்ற மாவட்டங்களின் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
Cyclone Ditwah School Colleges Holiday: எங்கெல்லாம் எச்சரிக்கை
டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை (நவம்பர் 29) திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை முதல் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 30) சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது.
